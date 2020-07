El PSC demana millores «urgents» al servei de transport públic de Girona

El grup socialista a l'Ajuntament de Girona presenta al ple d'avui una moció amb diverses mesures destinades a millorar el servei de transport públic urbà de la ciutat, ja que a causa de la pandèmia de la covid-19 l'ús ha caigut en picat.

Segons les dades proporcionades per la Generalitat, la davallada d'usuaris del bus urbà a Girona és d'un 68%, una xifra que indica que la recuperació de l'ús del servei està essent molt més lenta que en altres ciutats. El PSC adverteix que «aquestes xifres són insostenibles per a una ciutat que diu apostar pel transport públic de qualitat».

Pel que fa a les mesures que es reclamen, la moció proposa que s'acordi la reunió de la taula de mobilitat el més aviat possible i assegurar-hi la presència i participació de professionals sanitaris experts en seguretat de la salut. Així mateix, demana «establir un calendari clar per al nou Pla de Mobilitat Urbana», revisar el pla actual i «situar el transport públic de qualitat com a prioritat per a Girona». Un altre plantejament és no limitar l'accés de persones que no disposen de targeta sanitària o fórmula de pagament telemàtic «per qüestió de recursos o perquè no en disposin».

D'altra banda, el grup municipal liderat per Sílvia Paneque també aborda l'ampliació de la freqüència de pas de les línies, «sobretot en hores punta», i l'ampliació de la freqüència de busos urbans durant els mesos de juliol i agost perquè sigui la mateixa que la resta de l'any. Per últim, la moció introdueix la proposta de «facilitar l'accés als busos urbans a les abonades i abonats de la Girocleta durant els mesos de juliol i agost, així com estudiar la implantació d'un sistema integrat de transport Girocleta-Bus urbà a partir de setembre».