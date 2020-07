Turistes estrangers sobre la recomanació de no venir a Catalunya: «És una bestiesa, ens sentim molt segurs»

Molts turistes estrangers que passen uns dies de vacances a Catalunya afirmen que no entenen per què des d'alguns països es recomana no venir. Visitants anglesos o francesos ho veuen com un «error» i asseguren que les mesures que s'han pres són «les mateixes» que hi ha al seu país, i, en alguns casos, més restrictives. En Laureant, de Lió, fa dues setmanes que s'està en un càmping de Blanes i explicava ahir que tant ell com la seva dona se senten «molt segurs, tant als restaurants, com als bars com al ­carrer». «Creiem que és una bestiesa, no és més segur a França que aquí a Catalunya», remarcava. Pel que fa als britànics, també es mostren «tranquils», si bé alguns reconeixen que no haurien vingut, ja que ara els tocarà passar la quarantena. En Veim, holandès, fa més de 40 anys que ve en un càmping de Blanes a tocar de la platja i deixava clar que se senten «segurs i tranquils». Explicava que no té inconvenient de portar la mascareta i li semblen «raonables» les mesures de seguretat que s'han pres.