La Diputació de Girona destina 1,3 milions d'euros a un centenar de projectes d'habitatge social

El servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona ha adjudicat 1,3 milions d'euros (MEUR) a diferents projectes i actuacions en matèria d'habitatge de municipis de les comarques gironines. Ho ha fet a través d'una resolució sobre tres línies de subvencions que ha rebut el vistiplau en la darrera sessió de la Junta de Govern. L'import previst inicialment per a les subvencions s'ha incrementat en 362.518 euros per donar resposta a les demandes i les necessitats dels ajuntaments i les entitats locals de la demarcació de Girona. En total, es finançaran més d'un centenar de projectes en estudis i plans, inversions i adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials per a 57 gironins.

El diputat d'Habitatge, Quim Ayats, ha explicat que, des de l'Àrea de Cooperació Local, s'ha ampliat la dotació prevista per donar resposta a les "demandes del territori" i perquè consideren que aquest és un dels eixos de treball del Govern de la Diputació de Girona. "Treballem per augmentar el parc d'habitatge públic i perquè aquest estigui en les millors condicions possibles", ha assegurat el diputat.

Tres línies de subvencions

La primera línia de subvenció, dirigida als ajuntaments i destinada a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, partia d'una convocatòria inicial dotada amb 200.000 euros. Aquesta es va ampliar amb un suplement de crèdit amb 100.000 més per poder donar cobertura a les 43 sol·licituds presentades.

La segona, orientada a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, s'ha incrementat en 150.000 euros, que s'han de sumar als 300.000 previstos inicialment per atendre les 25 sol·licituds d'ajuntaments i que permetran la millora de 48 habitatges, vuit dels quals són cedits.

Finalment, la tercera línia es dirigeix a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials. Inicialment, s'hi va destinar una partida de 450.000 euros, que ha augmentat fins als 562.518 euros després d'ampliar-se per mitjà d'un suplement de crèdit. Aquest finançament permet la compra de 22 habitatges a través de deu sol·licituds concedides d'ajuntaments gironins.