Girona suma tres noves morts, la xifra més alta en gairebé un mes

La Regió Sanitària de Girona va sumar ahir tres noves defuncions a causa del coronavirus. No es registrava una xifra tan alta des del 2 de juliol, quan també se'n van notificar tres. En general, el nombre de morts a Girona s'havia estabilitzat bastant durant aquest mes de juliol, de fet des del 2 de juliol no se n'havia notificat cap fins dissabte passat, quan n'hi va haver una de nova, i ahir, quan se'n van notificar tres més. D'aquestes, una s'ha produït en un domicili i la resta encara no s'han classificat.

D'altra banda, la bona notícia és que el nombre de nous casos es manté estable per segon dia consecutiu. Després dels forts repunts de dijous (119), divendres (86) i dissabte (105); diumenge els nous casos van baixar fins als 40 i, ahir, van pujar lleugerament fins als 52, però lluny de les dades de finals de la setmana passada. D'aquests nous casos, setze s'han notificat a Figueres, on hi ha diversos brots actius, i Vilafant no n'ha sumat cap, on també hi ha un brot.

Pugen els ingressos a Figueres

El nombre de persones hospitalitzades pel virus a Figueres segueix augmentant dia rere dia des que s'hi va decretar el brot. Des de divendres fins ahir hi ha hagut quatre hospitalitzacions i el total ja arriba a tretze. A més, hi ha quatre professionals positius i cap d'aïllat. L'hospital Trueta ha tingut un ingrés més i ja en suma sis. D'aquests, quatre estan crítics, dos més que divendres. A més hi ha dos professionals positius i tretze d'aïllats. L'hospital Santa Caterina té un ingressat menys, un total de cinc, i d'aquests, dos estan crítics. No hi ha cap professional amb coronavirus però sis estan en aïllament. L'hospital d'Olot ha sumat un nou ingrés i ja n'acumula dos i manté un professional positiu; l'hospital de Blanes no tenia cap cas ingressat i ara ja en té un i el de Campdevànol en té un menys i ara només n'hi ha un però té dos professionals amb coronavirus. Finalment, l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de Girona manté tres professionals positius. En total, doncs, i tenint en compte els tres hospitalitzats de Calella, els hospitals de la Regió Sanitària de Girona tenen 32 ingressos, set més que divendres.

Baixen els casos a Catalunya

Per segon dia consecutiu, Catalunya va tornar a registrar menys de mil nous casos de coronavirus. Ahir Salut et va notificar 724 – d'aquests, 717 es van confirmar a través de prova PCR o epidemiològicament i, la resta, a través de proves serològiques. Les funeràries van reportar tres noves morts, totes a Girona. El total de positius ja s'enfila fins als 91.337 des de l'inici de la pandèmia i el de morts, fins als 12.680. Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat 115 casos corresponents al 26 de juliol, 345 al 25 de juliol, 1.055 al 24 de juliol, 1.103 al 23 de juliol i 1.136 al 22 de juliol.

A les residències hi ha un total de 15.610 persones confirmades com a positives. Són nou més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.806, cap de nova respecte a les informades diumenge.

Finalment, s'eleven fins a 203 els ingressos amb coronavirus a Lleida, set més que diumenge.