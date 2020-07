La Grossa de Sant Jordi no revela on han tocat els premis d'enguany

Loteries de Catalunya va comunicar que per primera vegada no donarà informació d'on han caigut els premis del sorteig extraordinari de Sant Jordi, segons va avançar la televisió Betevé. La rifa assenyalada de la Diada es va celebrar el passat diumenge 26 de juliol, després que quedés ajornada per la pandèmia del coronavirus. El primer premi va ser per al número 56044 de la sèrie 25, dotat amb dos milions (50.000 per les butlletes del número però d'altres sèries).