Un home de 86 anys mor ofegat a una platja del passeig marítim de l'Escala

Un home de 86 anys i nacionalitat espanyola va morir ahir ofegat una platja de l'Escala, al passeig del centre urbà. Un testimoni va veure el cos surant a l'aigua i va alertar els serveis d'emergències que van intentar reanimar-lo sense èxit. Amb aquesta ja són cinc les víctimes des de l'inici de la temporada. Les dues darreres van ser diumenge a l'Estartit.

L'home, vinculat a l'Escala on passava llargues temporades, i molt conegut al poble, es trobava banyant-se en una zona rocosa del passeig Lluís Albert. Des del passeig es pot accedir a la part inferior on en algun punt hi ha petites platgetes de roques, tot i que no és un punt habitual amb molts banyistes.

Pels volts de tres quarts de nou del matí el cos de l'home surava a l'aigua i dues persones l'haurien acostat fins a les roques.

El 112 ha rebut l'avís a les 8.49 del matí. El testimoni relatava que s'havia tret de l'aigua l'home.

La Policia Local de l'Escala s'hi ha desplaçat i ha rescatat el cos ja sense vida de l'home que es trobava al la platja del passeig.

Al lloc també s'hi ha desplaçat la policia judicial de la Guàrdia Civil que investiga el succés i l'autòpsia determinarà la causa exacta de la mort. Fins al lloc també s'hi han desplaçat dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Mossos d'Esquadra i la Policia Local. A la víctima se l'ha intentat reanimar sense èxit.

Amb aquest mort, ja són tres les persones que han perdut la vida a la Costa Brava en les últimes 24 hores. El diumenge dues dones van perdre la vida ofegades a la platja de Griells de l'Estartit. El mateix dissabte una persona va perdre la vida, però, a l'Ametlla de Mar. El 29 de juny, a més, dos nens van perdre la vida a la platja de la Perola de Roses. Els nens tenien 6 i 7 anys, i tot i que van ser traslladats en estat crític en centres hospitalaris, finalment van morir. Des de l'inici de temporada de bany, que està essent molt negra, han perdut la vida sis persones a les platges de la Costa Brava. La xifra si es té en compte totes les platges catalanes són 11, segons les dades de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Fonts de la Guàrdia Civil han informat que es tracta d'un perfil de víctima de persona gran que l'any passat va supoar una part important de les víctimes al mar.



Un perfil de persones grans

Segons van informar l'any passat Protecció Civil, el 50% (11) dels ofegats tenia més de 70 anys. Els consideren els «ofegats silenciosos» perquè es desmaien al mar sense ni demanar ajuda. L'any 2019 es va registrar el nombre més elevat d'ofegats a les platges catalanes des del 2013.