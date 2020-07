Inversió de 382.000 euros el 2020 en set calderes municipals de biomassa

La Diputació subvencionarà calderes i xarxes de calor de biomassa a set municipis gironins: Espinelves, Massanes, Sant Joan les Fonts, Salt, Sant Feliu de Pallerols, Palafrugell i Sant Joan de les Abadesses. Aquest 2020 s'invertirà un total de 382.447 euros, d'una quantitat global d'1.670.761.

Les calderes i xarxes de calor de biomassa representen un sistema de calefacció sostenible amb un balanç neutre d'emissió de CO2 a l'atmosfera. Amb aquestes actuacions, la Diputació preveu que es redueixi el consum de combustible fòssil en 1.000 megawatts hora (MWh) anuals, fet que suposa un estalvi de 440 tones de CO2 a l'atmosfera. A més, està previst que es mobilitzin 660 tones de biomassa forestal que contribuiran a la gestió sostenible dels boscos i a la prevenció d'incendis.

La diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas, va afirmar que «la Diputació va garantint a través del seu pla de serveis i subvencions que tots els municipis tinguin el suport tècnic i econòmic per poder realitzar el canvi d'energies fòssils a energies renovables». «Aquestes instal·lacions representen una oportunitat per potenciar la multifuncionalitat del bosc, dinamitzar el sector primari, promoure la gestió forestal, reduir els combustibles fòssils, crear noves empreses i generar ocupació.», va afegir Barnadas que va defensar que per tot això, el sistema de xarxes de biomassa és «un exemple clar d'economia circular social i sostenible».