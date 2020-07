L'Estany de Banyoles i els aqüífers, plens

Les abundants pluges de tot el 2020 han «nodrit de forma notable» els aqüífers de fonts i pous del Pla de l'Estany, així com l'Estany de Banyoles, segons van apuntar els meteoròleg Enric i Gabriel Estragués. Un dels exemples és la font de la Puda, normalment seca al juliol. En canvi, ara es pot veure com raja abundantment per totes les quatre boques dels angelets (amb un cabal de 2.500 litres/hora).

La mateixa situació la podem aplicar a l'Estany, ja que ahir el nivell de l'aigua se situava als 8 centímetres per sobre de la cota zero, «un altíssim nivell», apunten, ja que en els set mesos que portem de 2020 ja ha plogut el 97% de la mitjana d'un any sencer (dels últims 70 anys).