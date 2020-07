Nit d'insomni en molts punts de la demarcació per les altes temperatures

Aquesta nit passada i matinada ha estat d'insomni en molts punts de la demarcació per les altes temperatures registrades.

S'han superat els 20 graus en diversos municipis i per tant, s'ha viscut una nit tropical en la qual ha costat poder dormir. Els registres més elevats s'han donat a l'Empordà. Destaca la nit tropical viscuda a Roses, amb 22,5 graus de mínima.



Roses: 22.5ºC

Portbou: 21.6ºC

Torroella de Montgrí: 20.5ºC

Navata: 20.4ºC

Santa Coloma de Farners: 20.2ºC

Espolla: 20.2ºC

Castell-Platja d'Aro-Castell d'Aro: 20.2ºC

Castelló d'Empúries: 20.1ºC

Banyoles: 20ºC

Girona: 19.1ºC

Les temperatures altes no ho són només de nit i matinada sinó que ahir es va viure un episodi de calor molt destacat. El Servei Meteorològic de Catalunya té vigent un avís per calor i ahir es van assolir els 35,5 graus de màxima a la Tallada d'Empordà. Avui es preveu que el termòmetre es mantingui molt elevat, entre els 34 i 35 graus en punts de l'interior de la demarcació. A la costa les temperatures seran una mica més baixes i els qui puguin podran anar a la platja a fer una bona remullada per passar les hores de més calor.

Aquesta és la previsió per avui