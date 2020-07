Es reforçarà el servei de bus transfronterer amb França

El servei d'autobús de l'espai català transfronterer entre Espanya i França s'amplia gràcies al projecte europeu anomenat «ConnECT». La Generalitat de Catalunya, la Regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals han anunciat la implementació de noves rutes d'autobús que afavoriran la mobilitat i la interconnexió entre les dues banderes de la frontera, incloent-hi la xarxa de salut amb el punt neuràlgic a l'hospital de la Cerdanya.



Quatre eixos

El servei està previst que s'iniciï entre finals de 2020 i principis de 2021 i comptarà amb quatre eixos o corredors de mobilitat seleccionats per definir les línies d'autobús, amb els seus recorreguts, punts de parada i horaris.

La intermodalitat amb Perpinyà es produirà via Figueres, la Jonquera, els Límits, el Pertús i el Voló. Amb Arles i Perpinyà, a través de Figueres, Maçanet de Cabrenys, Costoja i Sant Llorenç de Cerdans. La mobilitat entre Arles, Perpinyà i Ripoll quedarà garantida amb l'eix Camprodon, Molló i Prats de Molló. Finalment, hi haurà el corredor per afavorir la connexió entre la Cerdanya transfronterera i l'hospital de Cerdanya. Es poden consultar les rutes de la Regió d'Occitània al cercador «Mou-te amb transport públic per Catalunya».



Programa europeu

El projecte està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional del Programa «Interreg V-A Espanya-França-Andorra», que té l'objectiu de reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera entre els tres estats, i se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.