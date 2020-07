Territori sotmetrà a informació pública els estudis del tram nord de la variant d'Olot el setembre

El Departament de Territori i Sostenibilitat sotmetrà a informació pública els estudis informatiu i d'impacte ambiental del tram nord de la variant d'Olot el setembre vinent. Es proposen quatre alternatives possibles però una d'elles compta amb el consens del territori i el vistiplau de la Generalitat. Un pas "molt important", segons l'alcalde d'Olot per poder continuar endavant amb la tramitació d'aquesta obra estratègica per la ciutat. El traçat que compta amb la unanimitat dels diferents agents del territori preveu un fals túnel que eliminaria el viaducte de l'Hostal del Sol, un dels punts més complexos, fins arribar a connectar amb l'autovia.

La futura variant d'Olot continua endavant en la seva tramitació. Aquest dimarts el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament d'Olot han anunciat que el mes de setembre se sotmetran a exposició pública els estudis informatiu i d'impacte ambiental del tram nord que quedava pendent. De les quatre alternatives, una ja compta amb el consens del territori i la Generalitat també coincideix que és la millor opció. Totes quatre, però, se sotmetran a exposició pública perquè es puguin fer al·legacions.

"És un pas important", ha destacat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, fent èmfasi en la unanimitat que s'ha aconseguit després d'anys de treball. De les quatre opcions, la número 2 és la que té el consens. "No té una gran afectació amb l'activitat a la ciutat, ens permetrà mantenir les entrades que ja hi ha i una sortida ràpida a la zona de l'hospital i també és bona pels veïns de l'Hostal del Sol que els unirà definitivament a la ciutat amb el fals túnel", ha remarcat tot afegint que és la que té també menys afectació en terrenys agrícoles.

Entre la resta de propostes també hi ha l'opció més econòmica amb un desdoblament de l'actual viaducte que no agrada ni als veïns ni a l'Ajuntament o un túnel per darrere de les muntanyes de l'hostal del Sol que comportaria un important impacte ambiental.

Per la seva banda, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha posat en valor el fet de seguir avançant en un projecte "complex" i amb "molt de consens". "El que pretenem és que les grans infraestructures com aquesta tinguin el menor impacte social, territorial, ambiental o paisatgístic", ha dit. I ha assegurat que la Generalitat aposta per fer realitat aquest projecte que està inclòs en el Pla de reactivació econòmica per fer front a la crisi de la covid-19.

Eix de Bracons

Per completar l'eix Vic-Olot per Bracons, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en la futura variant de les Preses – la Vall d'en Bas que ha de connectar amb la futura variant d'Olot. Els estudis de la variant de les Preses- Vall d'en Bas es troben en fase d'estudi d'al·legacions i tramitació ambiental després de ser sotmesa a informació pública. Per aquesta actuació, es preveu una inversió de més de 85 milions.

D'altra banda, cal recordar que el tram sud de la variant d'Olot ja fa tres anys que té aprovat definitivament el projecte constructiu, de manera que només queda l'adjudicació de l'obra. I el que faltava ara eren els estudis informatius i d'impacte ambiental de tram nord, el que pertany a l'Estat i que finalment es va acordar que la Generalitat s'encarregués de l'obra. Aquest dimarts s'ha desencallat amb l'anunci d'exposició pública amb els quatre traçats possibles. S'estima que les dues variants costaran uns 272 milions.

La variant d'Olot és una obra molt reclamada al territori perquè permetrà millorar la mobilitat, tot reduint el volum de trànsit que ha de travessar el nucli urbà venint des dels túnels de Bracons cap al nord. Més de 20.000 vehicles fan diàriament aquest recorregut.

El secretari ha afirmat que, un cop tancats els processos d'informació pública i tramitació ambiental, els projectes constructius s'impulsaran a partir del segon semestre de 2021.