1,7 milions d'euros d'inversió per a un nou tram de la via verda del Ter

Un dels trams de la via verda que ha d'ajuntar Sant Joan de les Abadesses amb Setcases va ser presentat ahir pel secretari general d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín. Es tracta d'un tram de 2,6 quilòmetres amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Segons va explicar Gavín, les obres començaran el setembre i tenen una durada prevista de nou mesos. Un cop acabat, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries quedaran units per un camí de set quilòmetres.

De tota manera, el secretari general va precisar que donaran prioritat al cicle agrícola perquè els propietaris dels camps puguin fer la recollida sense ser molestats.

El primer tram de la nova ruta va paral·lel als camps entre els marges dels rius. El camí seguirà la massa arbrada i creurà els recs de can Boada i can Barrera mitjançant passeres. L'amplada de la via serà de tres metres perquè hi puguin passar bé dues bicicletes i un caminant. La ruta passarà pel pont de Parella. Es tracta d'un pont d'un sol arc que s'alça uns 25 metres per damunt del riu.

La via verda que començaran el setembre serà el tercer tram de la ruta del Ter entre Sant Joan de les Abadesses i Setcases. Ara, hi ha dos trams construïts. El que va de Sant Joan de les Abadesses pel costat de la colònia Llaudet fins al pont del Reixach i el que va de Llanars fins a Camprodon.

Gavín va explicar que primer van fer el tram entre Llanars i Camprodon perquè era una necessitat. Va apuntar que la gent passava pel voral de la carretera en una zona de molt trànsit i era un perill. Pel que fa al tram de Sant Joan de les Abadesses i el pont del Reixach, va precisar que Sant Joan és l'inici de la ruta Ter i també el connector entre les rutes del Ter, del Ferro (Campdevànol-Ripoll-Sant Joan) i la de Garrotxa al Ripollès. Les obres de la ruta de la Garrotxa al Ripollès van començar fa pocs mesos. L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, va explicar que les obres del primer tram van des de la Vall de Bianya fins al pont del Planàs i tenen 1,8 quilòmetres. Es tracta d'una actuació valorada en 1.500.000 euros.

Roqué va comptar que la inversió pública entre les obres que s'han fet i que es volen fer puja uns 10 milions d'euros. Va precisar que la despesa en trams ja fets ha estat de 5.200.000 euros.

Els trams futurs

Isidre Gavín va explicar que quan estigui acabat el tram presentat ahir començaran el que va de Sant Pau fins a la Ral, un nucli de Sant Pau situat a poca distància de Camprodon. Va precisar que aquest tram serà iniciat per l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries, el qual disposa d'un projecte. El tram del municipi va des del nucli fins al pont de la Rovira.

Segons Gavín, la idea és seguir fins al càmping la vall de Camprodon i connectar amb el tram ja fet entre Llanars i Camprodon. El secretari general va apuntar que l'objectiu és tenir una ruta entre Sant Joan de les Abadesses i Vilallonga de Ter a finals del 2021. Pel 2022, va deixar el tram que anirà de Vilallonga de Ter fins a Setcases. Va considerar aquesta part de la ruta com la més difícil per causa de l'orografia del terreny. Un cop acabada, la Ruta del Ter tindrà una distància de 26 quilòmetres.

L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, va definir les vies verdes com una aposta de la Generalitat pel Ripollès. Va explicar que les vies verdes permeten combinar el turisme i el sector agrícola i va apuntar que són infraestructures que eviten el despoblament de la comarca.

Dolors Cambras, alcaldessa de Sant Pau, va definir la ruta com una oportunitat de valorar el patrimoni del poble. Va valorar que els més afavorits per la Ruta del Ter seran els habitants d'un territori on el turisme de cases rurals i restaurants és molt important.