Ajuntaments independentistes, contra la justícia «arbitrària»

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha acordat «passar a l'atac» i denunciar «actituds arbitràries» de la justícia «cap al món independentista». El president, Josep Maria Cervera, ha explicat que han decidit recórrer a la via judicial per «assenyalar» les vulneracions de drets per part del sistema judicial i de l'advocacia de l'Estat en les sentències que imposen costes processals «que estan lluny de ser proporcionades» als ajuntaments pel pagament de les quotes a l'AMI. «L'acció de la justícia espanyola no s'atura, i en el cas de la nostra entitat, tampoc», ha dit. El president admet que segurament tindran «poc recorregut» a la justícia espanyola però sosté que serviran per continuar posant sobre la taula «la repressió». «El que hem estat fent fins ara ha estat defensar-nos i el que tenim ganes de fer és passar a l'atac i qüestionar les actituds arbitràries de l'estat espanyol amb el món independentista», ha afirmat Cervera, que ha detallat que la reunió del consell directiu d'aquest dimarts al Port de la Selva ha acordat recórrer a la via judicial per «assenyalar» amb les «seves eines» les vulneracions de drets cap al món local. En aquest sentit, Cervera ha afirmat que la imposició de les despeses processals als ajuntaments a les sentències contra l'adhesió a l'AMI demostren que «ser independentista té un cost».