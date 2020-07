Els ajuntaments ultimen l'acord amb Hisenda per gastar 5.000 milions

El Ministeri d'Hisenda i la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) preveuen tancar aquesta setmana l'acord que permeti als ajuntaments mobilitzar 5.000 milions dels seus romanents i que haurà de ser aprovat en una junta extraordinària, on el PSOE espera sumar el vot de Podem.

Després de setmanes de negociacions, Hisenda lliurarà avui al president de la FEMP i alcalde socialista, Abel Caballero, un tercer i últim esborrany que, en paraules de la ministra María Jesús Montero, no difereix «en el substancial» de l'acord inicial que recorria a una fórmula «imaginativa» com és que els ajuntaments voluntàriament constitueixin un préstec a favor de l'Estat per l'import dels seus romanents.



Proposta d'esmena

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) elevarà als grups polítics una proposta d'esmena perquè la norma que reguli l'Ingrés Mínim Vital contempli un fons específic que vagi destinat a sufragar les despeses que la seva gestió ocasioni als ajuntaments.

Així ho va acordar la Junta de Govern de la FEMP en la seva reunió ordinària en la qual el president de l'agrupació municipalista, Abel Caballero, va defensar que la participació dels ajuntaments en l'Ingrés Mínim Vital va ocasionar un cost que cal «calibrar i reclamar».

En el context de l'Ingrés Mínim Vital, la FEMP va fer una altra proposta d'esmena en la qual s'acorda substituir el certificat d'empadronament per una verificació telemàtica de l'INSS com a acreditació que els potencials beneficiaris tenen domicili a Espanya i unitat de convivència. Creuen que d'aquesta manera no es genera saturació en els serveis municipals.

Un altre dels temes a tractar en aquesta reunió telemàtica va ser l'aprovació de les conclusions del grup de treball tècnic del Ministeri d'Hisenda-FEMP en matèria de regla de despesa. Entre aquestes figura l'establiment d'un criteri per excloure de la regla despeses atípiques i excepcionals, i la inclusió de despeses plurianuals a les Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

També sobre IFS es proposa ampliar el seu àmbit objectiu en cas d'entitats locals amb problemes de despoblació.