La Creu Roja reforça l'ajuda als sensesostre de Girona per combatre la calor i la Covid-19

La Creu Roja de Girona ha reforçat el dispositiu d'atenció als indigents que viuen al carrer per ajudar-los a combatre la calor, però també prevenir el coronavirus. Per això, aquest dimecres els voluntaris de l'entitat els han començat a repartir lots amb aigua, sucs, una tovallola, productes d'higiene (com ara sabons) i una mascareta quirúrgica. "Aquests últims dies hem detectat un increment de les persones que viuen al carrer, i precisament una de les demandes que ens feien era que els faltaven mascaretes", concreta la tècnica d'atenció a persones sense llar de la Creu Roja a Girona, Laura Tomàs. A més d'entregar-los els lots, els voluntaris també els donen consells, com estar-se a l'ombra, i s'interessen pel seu estat de salut.

L'avís de temperatures extremes per als propers dies, que divendres arribaran al seu pic, ha portat la Creu Roja de Girona a reforçar l'atenció als sensellar. Tot i que el focus de l'episodi se situarà a la zona del pla de Lleida, Protecció Civil no preveu que les mínimes baixin dels 20 graus. I alerta que demà passat serà el dia en què els termòmetres s'enfilin més. També, arreu de Catalunya.

Per això, aquest dimecres els voluntaris de l'entitat a Girona han començar a repartir lots als indigents que viuen al carrer. Ho fan de dia, també per recomanar-los que durant les hores de més calor s'allunyin del sol. I que sobretot, no oblidin hidratar-se.

Però a la calor s'hi suma també l'alerta per la pandèmia. I per això, al costat de les aigües i els sucs (també es preveuen repartir gorres i crema solar) els lots que s'entreguen porten una mascareta quirúrgica i productes d'higiene: una tovallola, escuma d'afaitar, tovalloletes refrescants i sabó.

Segons explica la tècnica de la Creu Roja de Girona, l'entitat ha detectat que aquests darrers dies han augmentat els indigents que viuen al carrer. En tenen detectats entre 30 i 35, repartits en diferents punts de la ciutat. Dormen al ras o bé es refugien en cases i naus abandonades. "Tot i que després del confinament el nombre va baixar, en els darrers quinze dies hem tornat a detectar força persones en aquesta situació", concreta Laura Tomàs.

"I una de les demandes que ens feien era que no tenien mascaretes ni productes d'higiene", explica la tècnica de la Creu Roja, en referència a les mesures de protecció contra la covid-19. Per això, al costat dels productes que els ajudin a combatre la calor, l'entitat ha inclòs també dins els lots els sabons i les mascaretes.

De dia i de nit

Aquest matí, als locals de la Creu Roja, hi havia una cinquantena de lots preparats. Part d'ells es repartiran també de nit, quan els voluntaris portin menjar als sensesostre (un recorregut que fan habitualment cada dimecres). "Arran de l'onada de calor, però, hem afegit la sortida diürna; això també ens permetrà trobar persones sensellar que no tenim ubicades, perquè de nit ja sabem on dormen", explica Tomàs.

L'equip de voluntaris que ha repartit lots ha anat, entre d'altres, a la zona de darrere els jutjats. Allà s'hi han trobat en Toni, que s'està assegut en un banc a l'ombra i aprofita els lavabos públics que hi ha al lloc per netejar-se. Té 70 anys i en fa molts que viu al carrer. "Ja hi estic acostumat, i no em ve de la calor: sé que he de beure molta aigua i allunyar-me del sol", explica.

Agraeix l'ajuda de la Creu Roja i diu que no li fa por el coronavirus. "D'alguna cosa o altra s'ha de morir", afirma resignat. En paral·lel als consells per combatre la calor, els voluntaris també li han explicat que, si es troba malament, recorri a l'entitat perquè el derivin als serveis mèdics.

"Aprofitem les sortides per fer acompanyament", diu la tècnica d'atenció a persones sense llar de la Creu Roja. "La finalitat d'aquest dispositiu, tant de les entregues de menjar com dels productes per combatre la calor i prevenir la covid-19, és també crear un vincle; d'aquesta manera, intentem focalitzar quines són les seves demandes per poder-los ajudar", conclou Laura Tomàs.