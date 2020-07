La Creu Roja reforça l'ajuda als sensesostre de Girona per combatre la calor i la Covid-19

La Creu Roja de Girona ha reforçat el dispositiu d'atenció als indigents que viuen al carrer per ajudar-los a combatre la calor, però també prevenir el coronavirus. Per això, aquest dimecres els voluntaris de l'entitat els han començat a repartir lots amb aigua, sucs, una tovallola, productes d'higiene (com ara sabons) i una mascareta quirúrgica. "Aquests últims dies hem detectat un increment de les persones que viuen al carrer, i precisament una de les demandes que ens feien era que els faltaven mascaretes", concreta la tècnica d'atenció a persones sense llar de la Creu Roja a Girona, Laura Tomàs. A més d'entregar-los els lots, els voluntaris també els donen consells, com estar-se a l'ombra, i s'interessen pel seu estat de salut.