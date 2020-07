Un dels avions més grans del món aterra a Girona

Un dels avions més grans del món ha passat aquesta tarda per l'aeroport de Girona. Es tracta d'un avió de càrrega model An-124, un gegant de 175 tones que mesura gairebé 74 metres, més que l'A380, l'avió de passatgers més gran fins ara construït.

Les seves dimensions li permeten carregar fins a 150 tones de material, sovint de grans dimensions.

Hi ha diverses unitats d'aquest avió al món, moltes de les quals s'han activat els últims mesos per al transport de material de protecció i sanitària davant la pandèmia de coronavirus.

Només hi ha un avió al món més gran que l'An-124. Fabricat també per la companyia Antonov, és l'An-225. Només se'n va arribar a fabricar una unitat l'any 1988. Fa 79,8 metres de llarg i és tan alt com un edifici de 8 plantes.