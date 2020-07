Desarticulen un grup de narcos que es proveïa de cocaïna des de Girona

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, bàsicament cocaïna, amb epicentre a la part oriental d'Osca i ramals a Girona i Tarragona. A Catalunya, el grup s'abastia de la cocaïna i la distribuïa per Osca, a través de diferents punts de venda, entre els consumidors. A part de quatre punts de subministrament a Catalunya, el grup també tenia un laboratori en territori tarragoní. S'han dut a terme dinou registres en domicilis, i també en quatre hostals i dos tallers mecànics. Hi ha un total de 24 detinguts per tràfic de drogues, la majoria d'Osca. S'han decomissat gairebé cinc quilos de cocaïna, un quilo d'haixix, més de 140.000 euros en metàl·lic i diverses armes blanques.

Segons informen fonts de la Guàrdia Civil, l'organització criminal ja feia anys que actuava a la zona oriental de la província d'Osca, on s'hi trobava fortament establerta. Havia aconseguit monopolitzar la venda de cocaïna i disposava d'una sòlida xarxa de distribució de cocaïna. El grup era subministrat regularment des de Tarragona i Girona, on s'hi desplaçaven diversos membres de l'organització, per traslladar la droga fins a Montsó, a Òsca, des d'on es distribuïa a diferents punts de la zona per a la venda final als consumidors.

En aquesta operació policial, denominada 'Berenguer', s'han desarticulat un total de dinou punts de venda de droga a la demarcació d'Osca i els quatre punts de subministrament a Girona i Tarragona, on també hi havia el laboratori. L'operació va iniciar-se en detectar un possible tràfic de drogues a Montsó i que estaria estès per tota la part oriental d'Osca. La Guàrdia Civil va detectar que es distribuïa droga en petites quantitats a la Franja de Ponent i que els punts de subministrament eren a Tarragona i Girona.

També es va constatar l'existència del laboratori a Tarragona, on es preparava la droga en grans quantitats per després subministrar-la per Osca. La Guàrdia Civil ha detingut 24 persones -20 homes i 4 dones- d'entre 21 i 54 anys, la majoria veïns d'Osca. Se'ls imputa tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Del total de detinguts, 13 van passar a disposició judicial del Jutjat d'instrucció de Montsó. Es va decretar presó per a 8 detinguts i els altres 5 van quedar en llibertat amb càrrecs.

La resta de detinguts ja van ser posats en llibertat pels agents policials, amb l'obligació de presentar-se al jutjat quan siguin requerits. L'operació, dirigida per aquest jutjat, va ser duta a terme per la Policia Judicial d'Osca, amb la col·laboració d'efectius del cos policial a Tarragona i Girona.