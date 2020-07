Nits tropicals arreu de la província i termòmetres per sobre dels 35 graus

Les dues últimes nits han estat d'insomni en molts punts de la demarcació per les altes temperatures registrades, que han superat els 20 graus en diversos punts de la província –com ara Roses– i que han fet viure una nit tropical en la qual ha costat poder agafar el son.

Les temperatures altes, però, no ho són només de nit i matinada, sinó que l'arrencada de setmana ha suposat un episodi de calor molt destacat durant el dia. A Girona, per exemple, ahir es van assolir els 35 graus de màxima al migdia, segons les dades registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Destaca especialment la humitat, que arriba a gairebé el 70% de mitjana, tot i que en certes hores de la nit –com a les quatre de la matinada d'entre dilluns i dimarts, per exemple–, a Girona es van assolir màxims del 95% d'humitat relativa. Arran de mar, també s'han registrat nits tropicals com la viscuda a Roses, amb 22,5 graus de mínima entre dilluns i dimarts.

A altres punts de la demarcació les temperatures també van situar-se entre els 34 i 35 graus de màxima després que dilluns s'arribés al pic de 35,5 graus a Tallada d'Empordà. En aquest sentit, el Meteocat té vigent un avís per calor aquesta setmana i Protecció Civil va emetre també un avís de risc especialment per l'Alt Empordà per altes temperatures, ja que és on el termòmetre ha repuntat més, especialment a les zones d'interior durant el dia.

Per aquest motiu, Protecció Civil recomana beure molta aigua, fer àpats lleugers, que els nens i la gent gran no surtin al carrer a les hores centrals del dia, romandre a les zones climatitzades i hidratar les mascotes, a les quals no cal treure a passejar a les hores de més calor.



Onada de calor arreu del país

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va avançar que aquest dijous comença la primera onada de calor amb altes temperatures que afectaran diferents punts del país fins dissabte, especialment el País Basc i altres regions del nord d'Espanya. El motiu, segons l'Aemet, és una massa càlida d'origen africà que assetjarà tot el territori, unida a la forta insolació característica de ple estiu.

Les temperatures pujaran al nord-est del país i s'esperen temperatures fins als 40 graus en punts dels rius Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. A la resta del territori, el termòmetre se situarà entre els 36 i 38 graus.

Al nord, com el País Basc, serà on s'experimentarà un ascens «extraordinari» segons l'Aemet, ja que preveu per demà una pujada de 10 graus per l'entrada del vent del sud, que divendres anirà cap al descens.

Les altes temperatures, però, aguantaran arreu fins diumenge. A partir de llavors, s'espera que la baixada vagi estenent-se progressivament altra vegada a totes les zones.