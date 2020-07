El ple de Banyoles aprova el Pla Local de Joventut per als propers 4 anys

El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar dilluns al vespre el Pla Local de Joventut per al període 2020-2023. El document, que es va validar amb 15 vots a favor i dues abstencions, pretén, entre altres accions, fomentar la participació de les persones joves i «aconseguir que Cal Drac es converteixi en un lloc de referència per a la joventut, a més d'impulsar nous espais de participació».

Tal com va anunciar l'Ajuntament en un comunicat, el document s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de dades quantitatives i amb les dades aportades des de l'àrea i dels diferents estudis que s'han fet en els últims anys, així com de l'anàlisi de les dades qualitatives amb sessions de diagnosi i treball on han participat professionals de les diferents àrees, joves, representants d'alumnes de secundària o regidors municipals.

La regidora de Joventut, Gemma Feixas, va destacar que «de l'anàlisi de la realitat juvenil ens trobem que a Banyoles hi viuen molts joves, però que pocs participen en les activitats que s'organitzen en l'àmbit de ciutat perquè, segons s'ha detectat també en la diagnosi del pla, tot i que s'organitzen moltes activitats, els joves diuen que no en són coneixedors». Per aquest motiu, un dels punts del Pla de Joventut, afirma l'Ajuntament, és millorar la comunicació de les activitats que es fan a Cal Drac, així com fidelitzar els joves per tal que facin de satèl·lit en el seus espais relacionals. El document planteja també que l'Oficina Jove Cal Drac esdevingui un lloc de referència per al jovent de Banyoles amb els diferents serveis que ofereix.

Faixas va explicar que «amb el pla es volen establir també les xarxes sectorials com la comissió d'alumnes que s'ha constituït en taula de treball del Consell Escolar Municipal o la taula de joves referents de festes saludables». El Pla Local de Joventut preveu també accions en l'àmbit de la participació, potenciant espais d'interacció entre entitats i l'alumnat de secundària, crear una comissió de cultura jove o impulsar el Fòrum Cal Drac com a espai de relació habitual entre el col·lectiu jove, les entitats i l'Ajuntament per tal de tenir un espai d'interacció i participació.