Suspesa la Fira del Bolet a Llagostera per precaució davant la crisi sanitària

L'Ajuntament de Llagostera ha decidit aquesta setmana suspendre l'edició 2020 de la Fira del Bolet, prevista per al proper 12 d'octubre, davant la situació actual provocada per la crisi sanitària de la covid-19. Segons assenyalen des del consistori, les recomanacions del PROCICAT «fan inviable» la celebració de la divuitena edició de «la fira més important del municipi, que cada any aplega milers de visitants al nucli antic».

El regidor de Promoció Econòmica i Festes, Eduard Díaz, va explicar que només es mantindrà la celebració del Showcooking, el lliurament de premis, el concurs de caçar bolets i les jornades gastronòmiques de la Cuina del Bolet. La decisió s'ha pres, apunta l'Ajuntament, després de parlar amb tots els agents implicats i valorar diverses opcions i, en especial, «no poder evitar les aglomeracions de gent vingudes majoritàriament de les comarques gironines, barcelonines i del sud de França». A més, a tot això s'afegeix que la festa major, ajornada el passat mes de maig i que havia de coincidir amb la Fira del Bolet, veurà reduïda també la seva programació. En aquest sentit, no hi haurà concerts de nit ni cap acte on es puguin produir aglomeracions de gent. Pel que fa a la zona de fires, l'Ajuntament està pendent de les indicacions i protocols per part de les autoritats competents. Tot i així, es mantindran els actes socioculturals de petit format on es puguin garantir els controls d'aforament i totes les mesures de seguretat. Des de les regidories de Cultura i Festes, se seguirà programant i/o adaptant actes culturals.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus