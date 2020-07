Un accident múltiple fa tancar els túnels de Bracons

Un accident entre dos camions, un turisme i una camioneta de transport de vehicles, ahir, va causar el tancament dels túnels de Bracons en els dos sentits. El sinistre va tenir lloc a les 16.53 hoes, al punt quilomètric 167, al terme de Sant Pere de Torelló. Va ser en el túnel principal d'una ruta de 18 quilòmetres denominada C-37 que conté sis túnels més petits i dos falsos túnels.

El sinistre va provocar un ferit greu que va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. També va haver dos ferits menys greus, un va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta i l'altre a l'hospital Universitari de Vic. Cap de les persones afectades per l'impacte va haver de ser excarcerada. El talls del trànsit van ser a la rotonda de Bracons a la Vall d'en Bas i a la C-37. Es van fer desviaments per la BV-5224 en sentit nord a Sant Pere de Torelló i per la GIV-5273 en sentit sud a la Vall d'en Bas. El tancament va provocar llargues cues a la part de Barcelona i retencions a la travessera de les Preses. Els conductors desviats van haver d'afrontar unes rutes molt més complicades que la C-37/Túnels de Bracons. Arran de l'impacte, la càrrega del camió frigorífic va quedar escampada per la calçada. Un altre camió va quedar bolcat i la camioneta que transportava un turisme va quedar xafada de la part de davant.