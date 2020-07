Aïllats per prevenció 30 nens a l'Armentera i 25 a Salt que participaven en casals d'estiu

Trenta nens del casal d'estiu de l'Armentera han estat aïllats durant catorze dies per haver estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus, segons va informar ahir l'alcalde del municipi, Narcís Isern, a aquest diari. Els infants van participar en un taller divulgatiu fa dues setmanes, on haurien estat en contacte amb un treballador d'una carnisseria del municipi, que dies més tard va donar positiu per covid-19. Aquest comerç, de fet, va ser l'origen d'un brot que ha contagiat un total de quatre persones. «Tots han tingut símptomes lleus i, per sort, no hem hagut de lamentar més afectats», va explicar Isern, qui va assegurar que els contagiats aviat podran reprendre la normalitat.

Salut ha fet diverses proves PCR als veïns del municipi que han tingut contacte amb els afectats i tots els resultats han sortit negatius.

També es va fer la prova als trenta infants del casal i, encara que sortís negativa, han hagut d'estar aïllats catorze dies tal com estableix el protocol de Salut, per si es desenvolupava algun símptoma», va explicar Isern. El casal també s'ha hagut de tancar però, en principi, ja es podrà reprendre avui amb total normalitat.



Dos casos sospitosos a Salt

D'altra banda, segons ha pogut saber aquest diari, ahir van aïllar preventivament 25 infants i tres monitors del casal d'estiu de l'escola Fedac de Salt. En aquest cas, però, no han estat en contacte amb cap positiu de coronavirus, sinó que dos germans que hi participaven són sospitosos de tenir la covid-19. Abans d'ahir van començar a tenir símptomes –mucositat i tos– i van anar al CAP de Salt, on ahir a la tarda els van fer la prova PCR.

Com a mesura de prevenció i seguint el protocol establert en aquests casos, tots els membres del grup de convivència hauran d'estar a casa fins a conèixer els resultats de la prova PCR dels dos infants sospitosos. S'espera que s'obtinguin aquesta mateixa setmana.

Com que participaven en dos grups diferents –formats per deu integrants cadascun–divuit infants hauran d'estar a casa, a més d'uns altres amb qui els dos germans compartien les hores de menjador. Finalment, també s'han aïllat tres monitors.

La coordinadora del casal, Aida Quesada, va explicar ahir a aquest diari que «des del primer dia hem seguit totes les mesures sanitàries establertes i tots els treballadors ens hem format per posar-les en pràctica». També va afirmar que manté un contacte «constant» amb el CAP i les famílies per fer un seguiment «acurat» de la situació. «Quan la mare dels nens em va informar que els haurien de fer les proves, vaig trucar a Joventut i vaig seguir el protocol establert, tenint en compte que s'han produït situacions similars a altres casals», va explicar. La coordinadora també va explicar que els infants no havien estat en contacte amb cap cas positiu del seu entorn i el més probable és que no tinguin el virus.

Aquests dos grups en concret havien de finalitzar el casal aquest divendres i, com que els nens ja no el reprendran, Fedac ha decidit tornar l'import restant d'aquests darrers tres dies a les famílies. «Han entès perfectament la situació i agraeixen que s'hagin pres aquestes mesures», explicava Quesada en referència a les famílies.

Aquesta setmana hi havia quatre grups actius amb 42 infants, els dos restants finalitzaran el casal amb normalitat, ja que estaven separats dels altres. Al setembre es formaran grups nous fins a l'inici del curs escolar.