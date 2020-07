Avions buits aterren en un aeroport fantasma

Els retrobaments i les abraçades de gironins que tornaven de l'estranger, i les cues i el trànsit de turistes que arribaven per passar les vacances a la Costa Brava eren una constant a l'aeroport de Girona durant els mesos d'estiu. Ahir, però, la imatge de l'equipament era ben diferent, més pròpia d'un aeroport fantasma. Passadissos buits, taulells de facturació tancats, pocs cotxes i personal de l'aeroport molt atent que les poques persones que corrien per les instal·lacions complissin les mesures de seguretat. Hi havia, de fet, més treballadors que no pas passatgers, fins i tot en els moments d'arribada i sortida de vols, ja que els avions viatgen gairebé buits.

Aquest va ser el cas del trajecte procedent de Bournemoth, una ciutat al sud d'Anglaterra, en què, segons els càlculs aproximats dels passatgers, hi viatjaven entre una vintena i una trentena de persones. Els britànics que arribaven de vacances havien decidit aventurar-se a venir fins a Girona tot i saber que a la seva tornada a casa hauran de passar una nova quarantena imposada pel Govern britànic la setmana passada. Una mesura comprensible, segons pensaven la majoria. «Crec que és raonable perquè així ens assegurem de no portar el virus cap a casa», explica Claire Leider, que ha viatjat acompanyada del seu marit i els seus tres fills. En el seu cas no va pensar en cancel·lar les vacances perquè s'allotjaran a una casa privada. «Tampoc sortirem gaire, per aquests tres», comenta assenyalant amb el cap els seus tres fills que juguen amb les maletes, «així que serà com estar tancats a casa».

També troba correcta la mesura Karimel Cuevas, que ha vingut de vacances i a visitar la seva família. «En part està bé perquè així el virus no s'expandeix tant», comenta resignada. Tot i això, explica que quan hi pensa, se sent atabalada. «Estar tot el dia tancat atabala molt». De fet, ella sí que es va plantejar de cancel·lar les seves vacances i afirma que té sentiments contradictoris amb aquest viatge. «Encara m'estic penedint d'haver vingut», afegeix.

Altres, com Toarja Carr, són més optimistes. Encara que creu que «és important fer-la [la quarantena] per prevenció», espera que el dia de la seva tornada, el 9 d'agost, «l'hagin reduït a 10 dies». Tot i que, en saber la notícia de les noves mesures, va plantejar quedar-se a casa, finalment va mantenir els seus plans perquè «realment tenia moltes ganes de fer vacances», diu.

«Ja pensarem la quarantena quan tornem a casa!», reien Claire i Candy Daidys. Mare i filla acabaven de posar els peus a l'aeroport de Girona per marxar fins a Santa Susanna, on s'estaran una setmana. Elles no van ni pensar-s'ho. «Volíem venir», afirmen convençudes.

Tot i les recomanacions del Govern britànic, els turistes que arriben a Girona afirmen que se senten segurs pel que fa a la situació sanitària. Les mesures que se segueixen són «exactament les mateixes que a Londres», riu Toarja Carr, que ja està acostumada a portar la mascareta tot el dia posada a casa seva. També la família Leider estan còmodes després de la seva arribada. «Per complir les mesures a casa millor complir-les aquí», riuen.

A canvi dels dies de confinament que hauran de passar de tornada a casa, els passatgers que decideixen desoir les recomanacions del Govern britànic troben que volen pràcticament en un avió privat. «Devíem ser unes 20 persones dins de l'avió», comenta complaguda Claire Daidys, «ha sigut un vol preciós». «M'ha encantat volar així!», coincideix Toarja Carr.



Es conserven els vols

Durant tot el dia d'ahir tan sols hi havia programats 12 vols d'avions comercials a l'aeroport de Girona, sis d'arribada i sis de sortida, amb destinacions a Eindhovern, Amsterdam, Maastricht, Bournemouth, Dublin i Rotterdam. Cinc de les sis destinacions pertanyen precisament a Països Baixos i Gran Bretanya, dos països que han desaconsellat als seus ciutadans viatjar a Espanya aquest estiu a causa dels rebrots.

Durant el mes de juny d'aquest any, la xifra de passatgers que van passar per l'aeroport de Girona va ser de tan sols 756, segons dades d'Aena. Es va situar com al 16è aeròdrom menys concorregut dels gestionats per Aena arreu de l'Estat. Es tracta d'un 99,7% menys que l'any anterior, quan durant el mateix mes la xifra va ser de 273.939. Des de principi d'any fins al juny, el nombre total acumulat de passatgers que han utilitzat els serveis de l'aeroport és de 84.896, un 89,3% inferior al mateix període de l'any 2019.

Tot i el descens en la demanda que la majoria dels vols procedents aquests països han experimentat, les companyies aèries que operen a Girona han decidit mantenir tots els vols regulars programats per aquest estiu, segons afirmen des d'Aena. Es tracta de les rutes i els horaris que es van programar ja després de l'estat d'alarma. «Els vols segueixen sent els mateixos que abans de les últimes notícies que hi ha hagut», confirmen des d'Aena. Per part de Ryanair, «l'operativa de vols es manté com estava prevista per juliol i agost». «De moment no hi ha hagut cap cancel·lació i no se n'esperen», expliquen des de la companyia, tot i que «no podem assegurar que això segueixi sent així».

Segons explica Aena «abans les aerolínies tenien més problemes a l'hora de cancel·lar» però amb la situació actual «tenen més marge de maniobra a l'hora de decidir si cancel·lar o no». Per això «és difícil preveure com organitzarà cada aerolínia la seva operativa».