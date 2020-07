Els caçadors garrotxins abaten un 15% menys de senglars els últims cinc anys

En la temporada 2018-19, les 10 colles de caçadors de la Garrotxa van caçar 1.982 senglars, mentre que en la temporada 2013-14 en van caçar 2.282. Es tracta d'una reducció del 15% dels animals abatuts. Les xifres han estat tretes de l'Observatori, Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa. Segons aquesta publicació, el 2018-2019, les colles van caçar una mitjana de 4,1 senglars per batuda. Es tracta d'un valor una mica inferior a l'enregistrat durant les últimes quatre temporades.

La densitat de senglar segons l'indicador utilitzat en el seguiment (que es calcula sobre la base del nombre de senglars caçats, el nombre de batudes realitzades i la superfície de l'àrea cinegètica) mostra una disminució del 27% respecte a la temporada anterior.

De tota manera, la densitat absoluta continua molt alta, al voltant dels 12 individus per quilòmetre quadrat. Precisen que fa uns any la densitat havia arribat a superar els 20 individus per quilòmetre quadrat.

Segons l'Observatori, en la temporada 2018-19 les poblacions de senglar van mostrar descensos generalitzats a la major part de Catalunya, seguint la mateixa tendència que l'any anterior. La baixa producció de gla de la tardor de 2017 i les fortes sequeres que es van registrar en diferents períodes i de manera irregular al llarg d'aquests dos anys, van ser factors que expliquen la reducció de la densitat de senglar.

La baixada de la densitat dels senglars és valorada en positiu per l'Observatori. La publicació valora que es comencen a recuperar nivells de població més compatibles amb l'activitat agrària, i en general es redueix la conflictivitat generada pels excessos de senglars.

El 2015, els senglars van causar destrosses importants als camps de blat de moro de Santa Pau, Sant Aniol de Finestres i la Vall d'en Bas. Van arribar a passar per sota de les valles i van fer malbé la gespa del camp de futbol de Santa Pau.

Segons l'Observatori del 2015, el 2013 la comarca tenia uns nivells de densitat superior als 15 individus per cada 100 hectàrees. Per segon any consecutiu, va ser la densitat més alta del conjunt d'observatoris de Catalunya. Llavors cada colla va fer una mitjana de 60 caceres, on van participar 28 caçadors a cadascuna.

L'Observatori considera que la reducció de senglars redueix els riscos sanitaris i, en particular, facilitaria el control de la pesta porcina africana, en el cas que mai es produís un brot d'aquesta malaltia a la comarca.