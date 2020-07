Cedits pisos a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per evitar ocupacions

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració bancària (Sareb) ha cedit sis habitatges d'un bloc del carrer Margarida Cabrafiga de la Canya perquè l'Ajuntament els posi a lloguer social. Segons ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Anna Serra (JuntsxCat), fa aproximadament un any veïns de de la Canya es van queixar de moviment estrany de persones als habitatges. Va ser quan van detectar que hi havia una ocupació il·legal d'un dels pisos.

«Ens va costar molt trobar el propietari però al final vam saber que eren de la Sareb», ha explicat Serra. Un cop detectada la propietat, l'Ajuntament va començar les negociacions per obtenir la gestió i el desallotjament dels ocupes. «Els ocupes van marxar», ha precisat.

La culminació va tenir lloc a l'últim ple, quan es va aprovar un conveni amb la Sareb, a partir del qual l'Ajuntament gestionarà el lloguer dels sis habitatges. El conveni va ser aprovat amb els vots de Junts per Catalunya Sant Joan i Sant Joan Plural Acord Municipal. Ha explicat que ara no tenen detectada cap ocupació il·legal al municipi i que tampoc hi ha blocs amb habitatges desocupats.

L'Ajuntament ja té unes bases d'accés als habitatges perquè gestiona el lloguer social de 48 habitatges de propietat municipal al nucli urbà de Sant Joan les Fonts i 4 habitatges d'un bloc de l'Incasol al costat de travessera d'Olot.