El Col·legi de Metges premia la lluita contra el virus

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha reconegut amb el seu guardó Bonastruc ça Porta els metges que han lluitat contra el virus de la COVID-19 tant des dels hospitals com des de l'atenció primària, així com els voluntaris. Ho va anunciar ahir l'organisme en un comunicat on també va precisar que l'acte de lliurament dels premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica s'ajornarà fins que es pugui celebrar, a conseqüència de la crisi generada pel coronavirus.

En una edició especial COVID-19, els premis, que cada any reconeixen la trajectòria professional de metges o equips de metges que han destacat durant l'any, han distingit el col·lectiu de metges hospitalaris per lluitar contra la pandèmia des de primera línia, el col·lectiu de metges de primària per ser el mur de contenció de la malaltia, i el col·lectiu de voluntaris que van respondre a la crida feta pel mateix col·legi a l'inici de la pandèmia.

Tot i atorgar els premis a uns col·lectius concrets, el COMG va indicar al comunicat que «vol fer extensiu el reconeixement al conjunt de la professió sanitària per l'esforç, dedicació i compromís que ha demostrat», i que segons el col·legi encara està demostrant, davant la COVID-19.

Més enllà dels professionals hospitalaris i els de primària, que han estat el primer «mur de contenció» del virus, el premi reconeix la tasca de més de 560 voluntaris que es van apuntar a la crida del COMG a l'inici de la pandèmia per reforçar el sistema sanitari. El grup de voluntaris va integrar metges, infermeres i metges jubilats.