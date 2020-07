Manifestació a Ripoll contra el polígon de Can Franquesa

La marxa amb pancartes per reivindicar un model sostenible.

Les plataformes «Aturem el polígon de la carretera de les Llosses», «No al bike resort» i «No als vedats elitistes» van convocar dimarts al vespre una concentració a Ripoll en contra el procés de requalificació de sòl agrícola a sòl industrial de la plana de Can Franquesa. Es tractava d'un punt de l'ordre del dia del ple del mateix dia a l'Ajuntament però que finalment va caure i no es va aprovar. Tot i així, segons van apuntar els mateixos organitzadors en un comunicat, van mantenir la convocatòria per « reiterar» la seva oposició al polígon i manifestar-se contra «tota política mercantilista i depredadora del paisatge». Després de la concentració, es va proseguir amb una marxa pels principals carrers amb més d'un centenar de persones, segons l'organització.