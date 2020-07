Posen piscines inflables a diferents punts de Banyoles per reivindicar més espais públics de bany

Jovent Republicà del Pla de l'Estany ha impulsat una campanya en clau d'humor per reclamar més espais de bany públics a Banyoles coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies i les limitacions d'aforament de la covid-19. Aquests últims dies han portat piscines infantils inflables a diferents punts de la ciutat, com ara la plaça Major, davant de l'Ajuntament i a la plaça de les Rodes, per denunciar el que consideren una oferta "insuficient" per una ciutat amb 20.000 habitants. L'estany de Banyoles compta amb tres zones habilitades pel bany, dues de les quals són de pagament (els Banys Vells i el Club Natació Banyoles). La tercera és la Caseta de Fusta, un espai amb un aforament limitat a 90 persones arran de la pandèmia.

"Aquesta falta d'espai s'ha agreujat encara més amb el context de la crisi de la covid-19, ja que l'aforament s'ha reduït a un terç de l'habitual, mentre que la població de Banyoles s'ha mantingut als quasi 20.000 habitants", detallen en un comunicat. Denuncien que l'equip de govern (JxCat) "no s'ha preocupat mai" de cedir més espais i recorden que la "totalitat del perímetre de l'Estany és bé comunal i per tant no pot ser expropiat, embargat ni venut". També demanen que s'obri un debat a la ciutat amb totes les forces polítiques i l'opinió pública perquè és un espai que pertany a la ciutat.

Pel que fa al projecte d'una piscina pública, lamenten que l'equip de govern se n'hagi "oblidat" si bé hi ha una part de la ciutat que ho reclama. I els acusen de "no pensar en el benestar de tota a població i de convertir l'espai de tothom només per a alguns". Des del seu punt de vista, caldria un model de piscina pública "apta, inclusiva i on tothom pugui accedir-hi; amb un preu mòdic, subscripcions, la màxima transparència i de gestió pública", afirmen. I conclouen que no deixaran de reivindicar que l'Estany "és de tots" i que s'ha de posar el tema sobre la taula.