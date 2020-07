Els positius per COVID a Girona pugen un 64% al juliol en relació amb el juny

El coronavirus ha tornat a augmentar amb força durant el juliol a la Regió Sanitària de Girona. Les dades del Departament de Salut indiquen que des del primer dia del mes Girona acumula 776 casos positius de COVID-19. És un 64% més que els contagis confirmats durant tot el juny, que van ser 276.

L'augment de casos ha estat progressiu, tal com es pot veure a l'informe retrospectiu de positius de Salut, que mostra que el nombre de diagnòstics s'ha incrementat especialment durant la setmana passada, amb 368 positius entre dilluns 20 i divendres 26. Es tracta de la meitat de tots els casos acumulats durant tot el mes.

A més, dimarts 21 i dijous 23 de la setmana passada es van diagnosticar 70 positius al dia, la xifra més alta registrada en 24 hores des del mes d'abril. Salut ha explicat en diverses ocasions que l'augment de casos s'explica en part per l'augment de proves diagnòstiques que s'està realitzant des de l'aixecament del confinament.

Així doncs, aquests últims dies s'han notificat més d'una cinquantena de casos diaris, i el balanç d'ahir en va recollir 63 de nous, una xifra lleugerament inferior a la de dimarts, quan se'n van detectar dotze més.

D'aquests nous casos, 27 es van notificar a Figueres, un dels municipis gironins que acumula més brots de coronavirus i que ha augmentat el nombre de casos durant les últimes setmanes. L'últim balanç situa el municipi amb 456 casos acumulats. Vilafant, segon focus de contagis de la regió, va sumar quatre casos més en l'últim informe i ja compta amb 48 positius. A la regió la xifra total s'enfila fins als 8.330 positius acumulats. D'altra banda, ahir es van notificar dues noves defuncions, de les quals una va tenir lloc en un centre hospitalari i l'altra encara no s'ha classificat. Girona ja acumula 825 morts des de l'inici de la crisi sanitària.

L'Alt Empordà és la comarca gironina amb una incidència de casos per habitant més elevada, amb 104,8 positius per cada 100.000 habitants. És la quarta regió catalana amb més incidència, només superada pel Baix Llobregat (183 casos per cada 100.000 habitants), Lleida (157 casos) i l'Hospitalet Sud (110 casos).



Pugen els hospitalitzats

A Girona, els ingressos per coronavirus també han anat a l'alça durant els últims dies després de setmanes sense casos de COVID-19 als hospitals gràcies al confinament. Les últimes dades indiquen que hi ha 36 persones ingressades al conjunt d'hospitals de la regió, quatre més que el dia anterior. És la xifra més alta de les últimes dues setmanes, i l'hospital més afectat i que aplega més de la meitat dels ingressos és el de Figueres, que té dinou malalts amb el virus i sis persones a l'UCI en estat greu. En aquest centre hi ha tres professionals de baixa per la malaltia i un més està aïllat. La resta estan repartits a l'hospital Josep Trueta de Girona (cinc ingressats i quatre crítics), a l'hospital Santa Caterina de Salt (cinc ingressats i dos crítics), a l'hospital de Blanes (dos ingressats) i al de Campdevànol, on n'hi ha un.

Pel que fa al total de professionals sanitaris afectats, la xifra total de contagiats és de tretze, el doble que fa mig mes. A més, hi ha 23 sanitaris aïllats pendents de realitzar proves PCR.