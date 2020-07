Quatre morts en accidents de trànsit en sis dies a Girona, l'últim a Blanes

El final del mes de juliol està essent especialment negre a les comarques gironines. Els accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes s'han cobrat la vida de quatre persones en menys d'una setmana.

Blanes va ser ahir l'escenari d'un nou sinistre viari mortal. El conductor d'una furgoneta va perdre la vida després de xocar amb un camió a la carretera GI-682. La víctima mortal era un veí de la mateixa localitat i tenia 63 anys. La Policia Local de Blanes està a càrrec de la investigació de l'accident mortal, ja que va tenir lloc en via urbana. Concretament a l'altura del quilòmetre 6,5 i a prop de la coneguda rotonda dels Focs.

El sinistre viari va produir-se pels volts de dos quarts de nou del matí i va consistir en un xoc frontal. A conseqüència del xoc entre els dos vehicles, el conductor de la furgoneta va quedar atrapat a dins del vehicle.

Els Bombers van realitzar tasques d'excarceració per treure el conductor de dins del vehicle però, un cop rescatat, els serveis mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no l'han pogut recuperar. La víctima mortal era un veí de Blanes de 63 anys.

El conductor del camió, per la seva banda, va resultar il·lès. Al lloc dels fets hi van treballar els efectius d'emergències (Bombers, Policia Local i SEM)

La Policia Local està al capdavant de la investigació de les causes del sinistre i s'apunta que es va produir per una invasió del carril contrari per part de la furgoneta.

La Policia Local de Blanes també va realitzar ahir la prova d'alcoholèmia al conductor del camió amb resultat negatiu. Els agents també van predre declaració a diversos testimonis que van presenciar l'accident.



Cues per la carretera tallada

Aquest sinistre viari va generar cues durant tot el matí per accedir a Blanes i Lloret. L'accident mortal va provocar el tall del tram de la GI-682 afectat i va provocar llargues cues. Pels volts de dos quarts d'onze, es va tornar a habilitar la circulació en els dos sentits de la marxa.

Amb aquesta nova víctima mortal ja són 16 les persones que han mort en un accident de trànsit a les comarques gironines des de principis d'any. Una xifra que s'ha vist incrementada sobretot pels tres morts que es van produir la setmana passada en tres accidents de trànsit a Bescanó, Anglès i Ger. El de la Cerdanya és el sinistre mortal més recent i va produir-se el diumenge a l'N-260. Va consistir en la col·lisió frontal de dos turismes. Un dels conductors -un home de 41 anys- va perdre la vida i l'acompanyant del mateix vehicle va resultar ferit greu. El xofer de l'altre turisme, ferit lleu.