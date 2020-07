El sector turístic de Girona demana a la Generalitat eviti missatges confusos

El sector que integra la Taula Gironina de Turisme ha publicat un manifest en el qual defensa una baixa taxa de contagis, que situa per sota dels 50 casos per 100.000 habitants, i ha demanat a la Generalitat que eviti missatges confusos que els mercats internacionals no entenen correctament.

Els agents que formen part d'aquesta associació defensen que, per la seva situació geogràfica, el pes del visitant francès és superior a el de la mitjana de Catalunya amb un 35 per cent de la despesa, que suposa més de la meitat de els diners que deixen els estrangers.

Les recomanacions del primer ministre d'aquell país, Jean Castex, de no viatjar a territori català, a les quals s'han sumat Alemanya, Holanda i Bèlgica, al costat de l'anunci de quarantena obligatòria per als britànics, ha suposat "una estocada que posa en risc la continuïtat de molts llocs de treball ", assenyala el manifest.

El sector explica que ha treballat "colze a colze" amb el Departament d'Empresa i Coneixement i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, però que, "des de la presidència de la Generalitat, hi ha hagut una falta de sensibilitat".

"Durant les últimes setmanes, la política comunicativa de el govern català ha estat erràtica i plena de missatges confusos i contradictoris que els mercats internacionals no han entès correctament", expressa el text.

També reclamen a Espanya ajudes, recorden que països veïns han incentivat, a través de campanyes, el turisme intern i demanen destinar a el sector entre un 20 i un 25 per cent dels fons previstos de la Unió Europea per mantenir ocupació.

La reactivació dels ERTO per força major i una millora impositiva que podria consistir en una rebaixa de l'IVA en els pròxims pressupostos són altres sol·licituds i propostes.

A la Generalitat li reclamen, a més de la claredat de missatges de cara a l'exterior, aliances amb el sector privat perquè les cobertures de la covid-19 s'incloguin en les assegurances de responsabilitat civil.

També que anul·lin temporalment l'impost sobre les estades en establiments turístics i que, quan ho reactivin, destinin aquests ingressos a la promoció amb un organisme "que tingui en compte tot el territori".