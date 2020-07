Els taxistes: «Estem arruïnats, fem només un viatge al dia»

A la zona d'arribades de l'aeroport de Girona esperaven ahir al migdia asseguts els taxistes de l'aeroport als possibles passatgers, sense gaire esperances de tenir feina. Mentre xerraven, els cotxes esperaven a fora amb el maleter obert, preparats per si sorgia algun viatge. Habitualment treballen a l'aeroport un total de 21 taxis. Des de la crisi sanitària, es parteixen les jornades, i treballen tan sols la meitat dels taxistes un dia mentre l'endemà treballen els altres. Tot i així, no aconsegueixen facturar prouperquè la feina surti rendible al final del dia.

«Estem totalment arruïnats», es queixa Salvador Subirós, envoltat dels seus companys, que coincideixen amb la valoració. «La Generalitat ens hauria de pagar per estar aquí, perquè hi som només per fer el servei», explica. A l'hora de la veritat, però, no hi ha feina suficient per cobrir les despeses. «No fem res, un viatge al dia i encara no», apunta. «Som 10 taxis, per tant, no surten ni 10 viatges al dia».



La caiguda del turisme

Els taxistes de l'aeroport creuen que la demanda dels vols ha caigut molt des del dia 20, coincidint amb les recomanacions dels governs europeus que desaconsellaven viatjar a Catalunya. A principis de mes, diuen, semblava que les coses remuntaven, però ara ha caigut de nou. «Abans un avió d'Anglaterra portava 60 persones i ara en porta 15. I abans els holandesos en portaven 120 i ara en porten 60», comenta Subirós. Aproximadament, calculen, de cada vol en surt un viatge, com a molt.