Un foc a la cuina d'un pis de Cassà deixa un ferit lleu

Un incendi va destrossar ahir de matinada la cuina d'un pis a Cassà de la Selva. Els Bombers van rebre l'avís del foc quan faltaven uns 10 minuts per les tres i van activar dues dotacions que es van desplaçar fins al carrer Progrés.

Quan hi van arribar, el foc estava pràcticament apagat. Els efectius del cos d'emergències van acabar d'exingir les flames i després van ventilar l'habitatge, ja que tot havia quedat afectat pel fum.Una persona va haver de ser atesa in situ per una lleu intoxicació per inflació de fum pels efectius del SEM, però no va haver de ser traslladada a cap centre sanitari de la zona.A lloc també hi va treballar la Policia Local de Cassà de la Selva.

A banda de l'incendi de Cassà de la Selva, els Bombers s'han mobilitzat durant la nit de dimecres -cap a tres quarts de deu de la nit- per un altre incendi en la cuina d'un habitatge de Celrà. En aquest cas, quan van arribar, els Bombers es van trobar que els inquilins ja havien apagat el foc. No es van haver de lamentar ferits.