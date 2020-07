L'AVE no permetrà viatjar als passatgers que superin els 37,5 graus de temperatura

Adif va estrenar ahir les càmeres per controlar la temperatura corporal als viatgers que agafin l'AVE des de les estacions de Sants i Atocha amb l'objectiu de prevenir possibles casos de covid-19. Els aparells ja estan instal·lats des de fa unes setmanes. Si detecten possibles casos de febre, els responsables de l'accés prendran manualment la temperatura al viatger i si continua amb 37,5 graus o més, l'usuari haurà d'esperar deu minuts més i tornar a passar per les càmeres. En cas que es mantingui per sobre l'establert, es farà una segona prova amb un termòmetre i es donarà avís a les autoritats sanitàries si encara segueix igual o per sobre els 37,5 graus. D'aquesta manera, abans de detectar un possible positiu Adif farà un total de quatre comprovacions.

Les càmeres també detecten les persones que no porten mascareta o les que la porten mal posada. Si es neguen a posar-se-la, els vigilants podran denegar l'accés a aquests viatgers. Per la seva banda, Renfe té previst tornar l'import dels bitllets si es demostra que un client no ha pogut viatjar perquè ha presentat símptomes compatibles amb el coronavirus abans d'agafar el tren, segons fonts de la companyia.