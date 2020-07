Amb mascareta a l'L3 de bus

Les línies 3 i 4 d'autobús, que connecten Girona i Salt, es troben entre les més utilitzades de l'àrea metropolitana, especialment per treballadors que a primera hora del matí es desplacen des de Salt per treballar a la capital i al migdia tornen cap a casa. Tot i això, un recorregut per aquesta línia permet comprovar com, generalment, es compleixen amb les mesures de seguretat derivades de la covid-19.

Al llarg d'un trajecte doble -anada i tornada-, s'observa com la immensa majoria de passatgers porta la mascareta posada -només es detecta una persona que puja sense- i, malgrat tractar-se d'un transport públic, els viatgers fan els possibles per respectar les distàncies de seguretat: només opten per asseure's de costat aquells que formen part d'una mateixa unitat familiar -parelles, mares i fills-; mentre que la resta opta per asseure's en fileres de seients alternes. En alguns casos decideixen quedar-se drets, malgrat que la normativa indica que cal tocar el mínim els elements comuns i, en cas de fer-ho, rentar-se de seguida amb hidrogel. Tot i això, els autobusos són lluny de la seva màxima ocupació. La recuperació del sector després de la covid està essent lenta.

Les recomanacions de la Generalitat també assenyalen que s'ha d'intentar guardar la distància de seguretat a la fila, cosa que també succeeix, en termes generals.