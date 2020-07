Una nova eina de càlcul de Salut recompta 122 casos i nou morts menys a Girona

El Departament de Salut, a través de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), va posar en marxa una nova plataforma per consultar les dades de l'evolució epidemiològica de Catalunya, on hi ha informació per comarques i municipis de més de 20.000 habitants o amb una situació especial, com seria el cas de Vilafant. Un dels objectius de l'eina és consultar les xifres de manera setmanal, ja que d'aquesta manera es fa un retrat més real de la situació que no pas de forma diària –tenint en compte que els resultats de les proves tarden dies a arribar.

Tot i així, també actualitza els casos positius acumulats, defuncions i hospitalitzats diàriament. Segons aquest nou recompte, la Regió Sanitària de Girona té 8.208 casos confirmats acumulats –122 menys que la darrera actualització feta amb un altre mètode– i 816 defuncions en total –nou menys.

Una de les possibles raons d'aquest desajustament seria que les dades es comptabilitzen des de l'1 de març i no des del febrer, com es feia anteriorment. També hi ha altres dades que no quadren. Per exemple, Salut va dir que ahir hi havia 34 ingressats, dels quals deu estaven crítics. En canvi, segons la plataforma, n'hi havia 152 d'ingressats i quinze de crítics.

Sigui com sigui, aquest enèsim recompte de Salut no ajuda gens a reflectir la situació actual de la pandèmia tant a Girona com a Catalunya i la població en pot extreure idees equivocades.

De fet, la publicació Gerió Digital, avançava dimarts que la xifra remesa dilluns d'aquesta setmana sobre tres morts de covid-19 a Girona, corresponien a tres mesos anteriors. Tanmateix, la majoria de mitjans de comunicació les van publicar com si fossin «del dia».

Situació a Catalunya

Segons la mateixa plataforma, ahir a Catalunya hi havia un total de 95.259 casos confirmats de coronavirus, 1.898 més que la darrera actualització de dimecres i 12.716 defuncions acumulades, sis més. En aquest cas, les xifres quadrarien més, tenint en compte la forta incidència del virus dels darrers dies.