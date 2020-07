Olot destina 882.000 euros a mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19

L'Ajuntament d'Olot ha destinat 882.000 euros en mesures econòmiques i socials per la crisi de la covid-19. Un gruix important ha estat per al fons social, dotat amb 295.000 euros, per ajudar famílies i sumar esforços amb entitats com Creu Roja i Càritas Diocesana. Així per exemple s'han dotat 11.000 euros per beques menjador a les llars d'infants i 36.000 euros per al Centre de Distribució d'Aliments.

D'altra banda, també s'han destinat 205.000 euros al fons econòmic per a empreses que van haver de tancar amb ajuts de 500 euros. De les 418 sol·licituds rebudes, s'han concedit a 368 empreses per un import de 184.000 euros. En canvi, 41 van ser denegades en no complir amb els requisits i nou estan en fase de revisió de documentació.

Les arques municipals de l'Ajuntament d'Olot també han destinat 160.000 euros per la condonació de les taxes d'ocupació de via pública per les terrasses i 155.000 euros més per a projectes de DinamiG, la recent creada Oficina de Reactivació que obrirà portes el pròxim mes de setembre i la campanya de promoció del comerç local.

Per reactivar el sector cultural i aquells professionals que hi treballen de forma directa o indirecta, es van destinar 65.000 euros en la programació d'«Encontres a la segona fase». També s'han reforçat activitats de lleure com l'Estiu Riu i l'obertura de la piscina municipal.



Reclamació d'ERC

Per la seva part, ERC, que és la principal força a l'oposició, creu que cal reforçar la dotació de l'Oficina de Reactivació i que hauria de sortir del romanent positiu de l'Ajuntament (reclamen al Govern de Pedro Sánchez que permeti utilitzar-lo sense limitacions i que «no s'ho quedi» Madrid) i de la capacitat d'endeutament.

Sobre aquest últim aspecte han carregat de nou contra el projecte museístic de l'Espai Cràter, tot dient que «ni és prioritari ni està ben ubicat». I han lamentat que, en el context actual, l'equip de govern hagi aprovat una línia de crèdit d'1,5 milions d'euros per avançar una part dels ajuts que rebrà més endavant per aquest projecte.

La formació republicana també defensa que l'emergència sociosanitària generada per la pandèmia de la covid-19 hauria de centrar tots els esforços per fer-hi front des del món local.