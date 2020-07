El sector turístic gironí demana claredat a la Generalitat

El sector que integra la Taula Gironina de Turisme va publicar ahir un manifest en el qual defensa que la taxa de contagis a la zona és baixa, ja que se situa per sota dels 50 casos per 100.000 habitants, i demana a la Generalitat que eviti missatges confusos que els mercats internacionals no entenen correctament.

El sector explica que ha treballat «colze a colze» amb el Departament d'Empresa i Coneixement i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, però que, «des de la presidència de la Generalitat, hi ha hagut una falta de sensibilitat». «Durant les últimes setmanes, la política comunicativa del Govern català ha estat erràtica i plena de missatges confusos i contradictoris que els mercats internacionals no han entès correctament», expressa el text.

D'altra banda, el manifest també reclama que anul·lin temporalment l'impost sobre les estades en establiments turístics i que, quan ho reactivin, destinin aquests ingressos a la promoció amb un organisme «que tingui en compte tot el territori».