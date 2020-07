Temperatures extremes en plena onada de calor

L'onada de calor que va començar ahir ja assetja aquest divendres amb temperatures màximes extremes que fregaran els 40 graus a les comarques de Girona. De fet, només se'n salvarà el litoral de la Selva i el Baix Empordà, amb calor una mica més suau, segons l'avís emès per Protecció Civil. Ja ahir, en el primer dia d'onada de calor, Girona va registrar una màxima de 37,2 graus a les dues de la tarda, mentre que a la nit entre dimecres i dijous es va arribar a un màxim de 19,7 graus a les cinc de la matinada. El termòmetre d'avui, doncs, s'espera que ho superi.

Davant d'aquest pic de la canícula i les previsions del servei meteorològic en el territori català han fet que Protecció Civil hagi decidit mantenir l'alerta del Procicat. El Departament de Salut, per la seva banda, també manté el pla d'actuació en fase 2 per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut.

En aquest sentit, el segon dia de l'episodi de temperatures extremes ha portat un total de 40 províncies en risc per les altes temperatures i, entre aquestes, hi ha Girona en avís groc juntament amb una vintena de províncies més que veuran com el mercuri spapropa als quaranta graus. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures més altes de l'episodi de calor s'assoliran entre avui i demà. En aquest sentit, la temperatura mínima sovint no baixarà dels 20ºC, tret de zones d'alta muntanya. De fet, avui l'avís per temperatura màxima extrema s'estén a tot Catalunya –sense pietat per a l'Anoia i el Bages– però sí que serà menor en les comarques del litoral, des de la comarca del Baix Camp fins al Baix Empordà. A més, a la plana de Lleida s'espera que les temperatures superin els 40ºC i a la Catalunya Central oscil·lin entre 38 i 40ºC.



Espais habilitats pels consistoris

Protecció Civil de la Generalitat va demanar als ajuntaments que es localitzin i adeqüin llocs frescos o sales amb aire condicionat, en cas que sigui necessari el seu ús. Tanmateix, també assenyala que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

A tot això, se li suma el recordatori que en totes les habilitacions d'espais també es contemplin les mesures de prevenció de contagis de covid-19 –la malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2– i que, per tant, es preservi la distància de seguretat, l'ús de mascareta i disposició de gel hidroalcohòlic.



Evitar les hores centrals del dia

De cara a les recomanacions als ciutadans per evitar un cop de calor, Protecció Civil recomana hidratar-se molt sovint amb aigua, evitar beure begudes alcohòliques i no fer àpats copiosos.

També subratlla que cal evitar sortir el carrer a les hores de màxima insolació, entre el migdia i primeres hores de la tarda, i reservar les tasques com anar a comprar per a les primeres hores del matí o quan ja està avançada la tarda i el sol ja declina. A més, també assenyala que convé que les persones que treballin a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i, especialment ells, beguin més aigua de l'habitual. Per a fer esport, com ara córrer o anar en bicicleta, encara s'extremen més a principi i a final del dia les hores adequades per fer esport, molt d'hora al matí o ja cap al vespre.



Protegir els més vulnerables

Protecció Civil posa especial atenció a aquelles persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, que són els qui més pateixen els efectes de la calor severa. Pel que fa a beure aigua, cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set, encara que s'estiguin deshidratant. Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades (respectant les mesures de prevenció de la covid-19, és a dir, distància de seguretat, rentar-se les mans i portar mascareta).



Alternatives si no es té ventilador

Entre les recomanacions governamentals, també s'indica que, en cas de no disposar de ventilador o aire condicionat a casa, es pot optar per passar «almenys un parell d'hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat», recomanen.