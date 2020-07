Troben aigua per fer una xarxa a Sant Iscle de Colltort a 250 metres de profunditat

Per primera vegada, tenen un pou que els permetrà abastir d'aigua les masies, cases de colònies, granges avícoles i cases de turisme rural. En els últims 37 anys, havien buscat aigua però no l'havien trobada. Havien fet dos pous

públics però al final no van tenir aigua. Ahir, l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, va explicar que amb l'ajuda d'un saurí havien localitzat l'aigua a 250 metres de profunditat. El dipòsit té una capacitat d'entre 10.000 i 12.000 litres.

L'acte d'obertura del pou va comptar amb la presència del president de la Diputació, Miquel Noguer, del president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, i de l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer. Després de recordar que el 1984, ja s'anunciava un pla per dur aigua a Sant Iscle, l'alcalde va explicar que el pou suposa l'inici d'un projecte valorat en 318.162 euros. Tramitat en el mandat passat, el projecte compta amb un 50% de finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La primera fase del projecte és el pou encetat ahir que té un cost de 61.994 euros. D'aquest import, l'ACA en finança el 50% i la Diputació de Girona hi posa el 41%, 26.000 euros.

A partir del pou falta completar la part en alta valorada en 256.169 euros. De moment, l'Ajuntament compta amb 126.865 euros de l'ACA, però encara li falten 127.473 euros.

«Estem per ajudar», va expressar el president de la Diputació, Miquel Noguer. Va contrastar que en el temps del 5G, encara hi hagi habitants de Catalunya que no estan connectats a una xarxa pública d'aigua potable. Noguer va recollir la petició i van quedar per parlar, perquè ara hi ha aigua. L'acte es va fer al costat del pou i de la màquina perforadora i va reunir tècnics, membres de l'Ajuntament i veïns.

Ara a Sant Iscle, hi ha 24 masies habitades o en rehabilitació. Les funcions d'aquestes masies estan en el turisme rural, les colònies escolars, granges avícoles i altres negocis rurals. Calculen que aquestes masies donen vida a un centenar de persones, a les quals cal afegir les persones que s'hi allotgen en temps de vacances. L'aigua l'obtenen per l'antic mètode de recollir-la de les teulades o se la fan portar en dipòsits. No tenen pous perquè l'aigua està a molta profunditat per causa de l'estructura geològica de la zona. Els particulars no han pogut assumir el cost de fer un pou a més de 250 metres de profunditat.