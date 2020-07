Els túnels de Bracons reobren nou hores després de l'accident

Un accident de trànsit múltiple que va tenir lloc dimarts a la tarda va obligar a prohibir el trànsit pels túnels de Bracons. Aquests uneixen la Garrotxa amb el Ripollès i ambdues comarques van estar incomunicades per la C-37 durant més de nou hores.

El trànsit no es va reobrir fins a les dues i 20 minuts de la matinada, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

Tot i això, cal dir que el matí va ser complicat per circular per la C-37, ja que els serveis de carreteres encara van tenir feina a netejar les restes que hi havia a la zona i també algun dels vehicles. Per aquest motiu, durant el matí es van tallar un carril per cada sentit de la marxa. Fins a la tarda no es va restablir el trànsit per complet.

En l'accident de dimecres s'hi van veure implicats dos camions, un turisme i una camioneta de transport de vehicles. Un dels vehicles pesants era un camió frigorífic i tota la càrrega va quedar bolcada i escampada per la calçada, cosa que la va deixar plena de productes d'alimentació i ahir encara s'estaven traient de la calçada. El sinistre, cal recordar, va tenir lloc a la C-37 al seu pas per Sant Pere de Torelló i va provocar un ferit greu i dos ferits de menys gravetat.