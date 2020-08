Destituïda la gerent de la UdG, Elena Ribera

Canvi important als òrgans de govern de la Universitat de Girona (UdG). La gerent de la institució, Elena Ribera, va ser destituïda ahir pel rector de la universitat, Quim Salvi. Segons un comunicat emès per la UdG, el cessament es deu al fet que hi ha «diferències en el model de gestió i la dinàmica de treball» entre Salvi i la gerent. Ara l'equip de govern està treballant per trobar-li un substitut de forma «immediata», tot i que venen tres setmanes de tancament a la universitat. Salvi agraïa «personalment la dedicació plena, la diligència i l'entusiasme de l'Elena Ribera, així com el seu compromís amb el projecte universitari».

Ahir al matí, el rector de la UdG va signar el cessament de la gerent de la institució, Elena Ribera, que ha ocupat el càrrec durant dos anys i mig. Ribera formava part de l'equip de govern amb què Salvi es va presentar a les eleccions a rector del novembre de 2017. Tots ells van prendre possessió al desembre següent, després de la victòria de la candidatura.

Falta de «sintonia»

En el comunicat, Salvi atribueix la seva decisió a «les diferències en el model de gestió i en la dinàmica de treball». Pel rector,«el relleu al capdavant de la gerència» ha de situar-se «en un context canviant, amb reptes il·lusionadors i desafiaments complexos, que necessiten una sintonia plena entre la gerència i l'equip de govern».

En la mateixa línia es va manifestar ahir també el vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors de la UdG, José Antonio Donaire. El vicerector explicava que «en els darrers mesos, el rector ha constatat una diferència de criteri en el model de gestió, i és per aquest motiu que ha decidit iniciar el nou curs amb una nova gerència, tot agraint la dedicació i el compromís de la gerent sortint». Donaire també destacava la «reputació contrastada en la gestió pública» de Ribera.

Pel que fa al relleu de Ribera, el rector ha fet públic, a través del comunicat, que «està treballant en la incorporació immediata d'una nova gerenta o gerent», a fi que «la dinàmica universitària no quedi afectada per aquest cessament». El comunicat situa la incorporació del nou responsable d'aquest òrgan de govern «en les properes setmanes». Tot i això, la destitució coincideix amb l'inici del període vacacional a la universitat, que no tornarà a reactivar-se fins al 24 d'agost. Es preveu, per tant, que el nou nom no arribi fins passat aquest període.

Una situació econòmica difícil

La destitució de Ribera arriba en un moment complicat per la universitat en termes econòmics. El desembre passat, el rector ja advertia que, al 2019, la UdG tenia uns «ingressos inferiors» als que rebia l'any 2012. Fa mig any la situació financera era «de molt d'estrès, de molta contenció en el marc econòmic», exposava Salvi. Un dels motius són les retribucions del personal a què els obligava la llei, que van fer créixer el pressupost de la UdG de 2020, però «exclusivament» per fer-hi front. Ara també s'hi suma la crisi causada per la covid-19, que al juny Salvi calculava que haurà deixat un impacte de 7,4 milions d'euros a la UdG. La bona notícia és que els nous pressupostos de la Generalitat, aprovats a l'abril amplien el finançament de les universitats.

Justament, el càrrec de gerent és una figura amb molt pes en els aspectes econòmics de la institució. Les seves funcions, recollides als Estatuts de la UdG, inclouen els pressupostos, la contractació pública i l'acció social, entre d'altres.