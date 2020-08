Dos positius obliguen a confinar una trentena de vigilants de l'aeroport

Prop d'una trentena de vigilants i auxiliars de l'aeroport de Girona-Costa Brava han quedat confinats a casa després que la setmana passada es confirmessin dos casos positius de Covid-19 entre els treballadors de les instal·lacions. Tal com marca el protocol, per cada cas positiu s'ha de confinar el seu grup de contacte directe, en aquset cas d'unes 10 o 12 persones. El primer dels casos va ser detectat el passat dimecres, i el diumenge es va confirmar el segon. Així, dels 60 treballadors que conformen les plantilles de les empreses Sagital i Segurisa (conjuntament), prop de la meitat es troben en règim d'aïllament.

Aquesta situació ha provocat les queixes dels treballadors, que reclamen que se'ls facin proves PCR. Les seccions sindicals de CCOO de les dues empreses van explicar ahir en un comunicat conjunt que «l'empresa s'ha negat a fer la prova PCR, que hauria servit per identificar els treballadors realment contagiats i no prendre mesures extremes com el confinament sistemàtic». Tancat a casa seva, el secretari de la secció sindical de l'areoport de CCOO, Andreu Haba, explica que «volem que ens facin la PCR per tranquil·litat en l'àmbit personal». L'empresa, però, s'hi ha negat, explica. «Imagino que perquè en altres aeroports de l'estat no ho reclamin», especula Haba. «Si aquí ho fem compta com a precedent i després ho haurien de fer a la resta, i tindria un cost alt». Tot i això, afirma que «és un cost més elevat tenir un vigilant 12 o 14 dies confinat a casa seva».

Amb la reducció del 50% de la plantilla, la Guàrdia Civil ha de complir l'altra meitat del servei dels vigilants i auxiliars de l'aeroport. CCOO, però, denuncia que el cos policial no pot cobrir-ho tot i que els vigilants que segueixen treballant «van carregats d'hores». En aquesta línia, expressa també que «l'empresa ens ha afirmat que està disposada a portar personal d'altres províncies i fins i tot d'altres comunitats, però de moment no ha vingut ningú». A més, diu Haba, tot i que alguns treballadors poden seguir treballant per no ser grup de proximitat directa amb els casos positius, també és probable que hagin tingut contacte amb les persones infectades. Això fa que treballin «amb aquell neguit de no saber si el que té al costat té el covid o no». «Si ens fesin la PCR també ens donaria tranquil·litat en aquest sentit», comenta.

Per tot això, les seccions sindicals de CCOO denuncien «la poca preocupació per part de l'empresa pel manteniment del servei, i el desempar que aquesta actitud provoca en la plantilla, tant en l'àmbit professional com de salut» i amenacen amb possibles mobilitzacions de protesta si l'empresa no es replanteja «la seva actitud».

Compliment de les mesures

Des d'Aena confirmen que tenen constància que s'ha activat el protocol derivat de casos de coronavirus i asseguren que «segueix els criteris que Salut i Sanitat donen». L'empresa que gestiona els aeroports assegura que les instal·lacions compleixen les mesures de seguretat i que vetllen perquè les empreses que presten un servei compleixin les mesures.

Tot i que no tenen constància de les demandes dels treballadors de les empreses Sagital i Segurisa, asseguren que investigaran si l'empresa ha activat correctament el protocol. En cas contrari, asseguren, «Aena actuarà en conseqüència».