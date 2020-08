Els infants del casal de Salt donen negatiu a la prova de la Covid-19

Els dos germans del casal Fedac de Salt que eren sospitosos de tenir el coronavirus han donat negatiu a la prova PCR. Així ho va anunciar la coordinadora del casal d'estiu de l'escola a aquest diari. Des de dimecres hi havia 25 nens i tres monitors en aïllament preventiu a l'espera dels resultats del test. Amb la prova negativa, els afectats poden deixar la quarantena tot i que ja no reprendran l'activitat al casal perquè finalitzava ahir.

Dimarts d'aquesta setmana, els dos germans van començar a tenir símptomes –mucositat i tos– i van anar al CAP de Salt, on dimecres a la tarda els van fer la prova PCR.

Com a mesura de prevenció i seguint el protocol establert en aquests casos, tots els membres del grup de convivència es van haver d'aïllar a casa fins que ahir a la tarda es van conèixer els resultats de la prova. Els resultats d'aquests tests tarden dos dies a arribar, normalment. Com que els sospitosos de tenir el virus participaven en dos grups diferents –formats per deu integrants cadascun–divuit infants hauran d'estar a casa, a més d'uns altres amb qui els dos germans compartien les hores de menjador. Com a conseqüència es van aïllar tres monitors també.

D'altra banda, els trenta nens del casal de l'Armentera també van deixar la quarantena. Aquesta situació era diferent. Els nens havien estat en contacte amb un positiu del virus, després d'haver realitzat un taller en què hi participava un treballador d'un comerç del municipi. Com a conseqüència, se'ls va fer la prova PCR i tots van donar negatiu, però van estar en quarantena durant catorze