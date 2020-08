Més de 400.000 cotxes surten de Barcelona i provoquen cues en els accessos a la Costa Brava

L'operació sortida d'aquest primer d'agost s'ha tancat amb la marxa de 409.083 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'un descens del 12,80% respecte la mateixa setmana del 2019 (quan van ser 469.151 vehicles) i un 1,88% menys -fins i tot- que el cap de setmana passat (416.912). Les retencions a la xarxa viària catalana també han estat discretes aquest dissabte i, segons l'SCT, només han destacat les cues habituals de turismes i motocicletes als accessos a la Costa Brava i la Costa Daurada: a la C-63 a Lloret de Mar, la C-32 a Tordera, l'N-340 al Vendrell, la C-35 i la C-65 a Llagostera, i l'AP-7 al peatge de Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès.



"La gent se'n pot anar de vacances, però sense abaixar la guàrdia i amb actitud responsable"

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha obert la porta perquè la gent pugui fer vacances aquest agost amb tranquil·litat ja que "no hi ha sobre la taula cap necessitat de confinament". "És important que la gent pugui gaudir de les vacances, però sense abaixar la guàrdia i amb actitud responsable: evitant desplaçaments innecessaris i trobades massives. De la nostra actitud en depèn que hi hagi rebrots del virus", ha apuntat Budó a RAC1