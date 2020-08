Olot aconsegueix un 70% de reciclatge en una prova de recollida

Els primers resultats de la prova de recollida amb contenidors tancats i targetes identificatives a Olot han donat un reciclatge del 70%. Es tracta d'un 20% més que el reciclatge que s'aconsegueix amb el sistema antic d'àrees de contenidors amb obertura simple.

El regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona, s'ha mostrat satisfet del reciclatge, però no tant de la participació. El 40% dels usuaris no ha utilitzat el servei o bé ho ha fet de manera molt irregular. La prova va començar a finals de l'any passat. Després de sessions informatives, a principis de desembre van iniciar la prova pilot al barri de Pequín, amb el tancament dels contenidors de matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i rebuig d'aquest sector d'Olot, comprès entre el carrer Madrid i el carrer Toledo, des de la confluència amb el camí de la Teuleria i fins al carrer Puig Roig, així com els carrers més propers.

L'objectiu era veure el funcionament d'aquest model en un àmbit d'influència amb una important presència de blocs de pisos, una densitat de la població elevada, existència d'activitats econòmiques i una estructura urbanística favorable per la recollida de residus.

L'anàlisi de les dades que s'han obtingut durant els sis mesos que ha durat la prova ha permès detectar que 4 de cada 10 usuaris no han fet ús del servei. Representen 120 persones que tenen habitatges en aquest sector de la ciutat però que no hi resideixen (un 5,50%), usuaris que no han fet ús de la targeta (un 14,20%) o bé que l'han utilitzada de forma esporàdica, menys d'una vegada al mes (un 19%).

Per poder incidir en aquests casos i poder disposar de més dades, l'Ajuntament d'Olot ha proposat l'ampliació del termini de la prova pilot. Després de realitzar una reunió amb l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de Pequín, han apostat per allargar fins a l'octubre aquesta prova que ha coincidit amb l'inici de la pandèmia per la covid-19.



Sant Joan les Fonts

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha decidit endurir el control de les zones de recollida de residus. Ha anunciat que instal·larà una càmera de vigilància a l'àrea de contenidors de l'avinguda Cisteller. La intenció és detectar els responsables de l'ús incívic d'aquest espai.

Els veïns s'han queixat d'abocaments de trastos i de tota mena d'andròmines. L'Ajuntament insisteix que el dia de recollida d'andròmines és el dimarts i que cal avisar prèviament l'Ajuntament del material que s'hi deixa. L'objectiu és instal·lar càmeres a diferents zones de recollida per tal de denunciar els infractors de les ordenances. No se sap si els responsables de les males pràctiques són de la localitat o de fora.