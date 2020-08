Les petites empreses turístiques de Girona perden el 58% de reserves

Les pimes catalanes del sector turístic han deixat d'ingressar 10.300 milions des de principis d'any com a conseqüència de la caiguda del nombre de visitants estrangers per la pandèmia de coronavirus, segons una enquesta de la patronal Pimec; a Girona, aquestes empreses han perdut el 58% de les reserves. Així es desprèn d'una enquesta sobre el sector del turisme elaborada per la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses, que es va presentar ahir divendres i en la qual es recull una caiguda del 69% de turistes estrangers pel que fa a l'any anterior, que s'ha registrat en tots els mesos del que va de 2020.

Aquesta pèrdua estimada d'ingressos de 10.300 milions s'ha calculat tenint en compte la despesa mitjana per turista estranger durant 2019, tal com ha explicat en roda de premsa el gerent de l'àrea institucional de Pimec, Ángel Hermosilla. Segons el gerent, els hotels han tingut un 39 per cent d'activitat al juliol i a l'agost baixarà al 31 per cent, mentre que en els restaurants ha estat del 60 per cent al juliol i es reduirà al 20 per cent, d'acord amb l'enquesta. Es tracta, ha afegit, dels tipus d'establiments que més pateixen un retrocés en l'activitat i que més ocupació generen.

L'enquesta també indica que aquest 2020 només s'ha ofert el 15 per cent de les places hoteleres de la totalitat del parc, ja que només ha reobert un 26,7 per cent dels establiments, segons els càlculs de la patronal.

Així i tot, el turisme rural és el que millor està aguantant la crisi en tant que al juliol ha tingut una ocupació del 90 per cent respecte al 2019, mentre que altres establiments com els apartaments han registrat una caiguda molt més brusca en situar-se en un 22% d'ocupació.

Així mateix, a Catalunya s'ha produït un 60 per cent d'anul·lacions de les reserves per al mes de juliol, fet que dona «una dimensió de la mida de la tragèdia del sector», segons ha detallat el secretari general de Pimec, Antoni Cañete.

Més impacte a Girona

Aquesta anul·lació de reserves ha tingut més impacte a les províncies de Tarragona i Girona, amb un 62 per cent i un 58 per cent respectivament, mentre que a Barcelona el percentatge de reserves anul·lades se situa en el 48 per cent.

Cañete també ha afirmat que la situació actual a conseqüència dels rebrots suposa «el pitjor dels escenaris que s'han produït fins ara» perquè s'ha donat «en plena campanya» turística.

Mesures urgents per al sector

La presidenta de Pimec Turisme, Isabel Galobardes, ha plantejat com a «mesures urgentíssimes» destinades a salvar el sector una ampliació dels ERTOs fins a desembre de 2021 i que aquests no estiguin condicionats a mantenir els llocs de treball durant sis mesos.

També ha demanat que es donin «ajudes directes» a les empreses, que es destini al sector un 25 per cent dels fons europeus i que aquests no estiguin lligats en la seva totalitat a les inversions.

Entre les mesures que ha demanat també es troba una ampliació del període de carència dels crèdits ICO i una reducció de l'IVA del sector al 4%. Galobardes ha reclamat, finalment, un «Pacte de País» per consensuar estratègies per fer front a la crisi.