La Policia de Salt denuncia 25 persones en 72 hores per no portar mascareta

La Policia Local de Salt ha intensificat els controls per fer complir la normativa que obliga a portar mascareta per prevenir la covid-19. En 72 hores, els agents ja han denunciat 25 persones per no fer cas de la resolució que va emetre la Generalitat i s'enfronten a una denúncia administrativa i a pagar una multa de 100 euros.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, diu que abans de començar a multar la policia ja havia anat conscienciant la ciutadania. «Després d'uns dies on la tasca va ser informativa, ja hem començat a sancionar; i també s'han intensificat els controls per evitar cap tipus de relaxament», afirma Vidal. Aquesta és una de les mesures adoptada pel Comitè d'Emergències de Salt, que continua reunint-se regularment per fer un seguiment de l'impacte del coronavirus al municipi. També analitza les indicacions aprovades per les autoritats sanitàries i les actuacions que cal continuar aplicant per fer front a la pandèmia i minimitzar el risc de contagi. Vidal destaca que «la tasca de la Policia Local de Salt es complementa amb un equip d'agents cívics, que es coordinen amb els policies per anar dirigint les campanyes informatives als punts on es detecta que poden ser més problemàtics».