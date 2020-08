Quarta detenció en sis dies d'un lladre a Olot i Camprodon

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident quatre cops en només sis dies a Olot i Camprodon. Al detingut l'acusen d'haver entrat a robar en dos domicilis, a l'interior d'un turisme i de dos trencaments de condemna.

L'arrestat és un home de 23 anys, de nacionalitat algeriana i amb domicili a Olot i se l'acusa de ser el presumpte autor d'un robatori amb força a interior de domicili en grau de temptativa. Compta amb múltiples antecedents per delictes contra el patrimoni.

El primer dels fets es remunta al 25 de juliol, prop de les sis de la tarda, quan una patrulla de seguretat ciutadana va ser requerida per adreçar-se fins a una casa del carrer Roses d'Olot, ja que la seva propietària manifestava que podria haver-hi algú a dins.

Quan els Mossos van arribar al lloc van parlar amb la senyora que havia alertat la policia. La dona estava acompanyada d'un jove que va manifestar als agents que ell estava allí només amb la intencionalitat d'ocupar l'habitatge, una casa de quatre vents perfectament tancada. Els Mossos van fer les comprovacions i van veure com havien accedit dins la casa a través d'una porta de la part posterior, podent passar per entremig de les barres de ferro fins a dins.



Enxampat en una casa d'Olot

Amb l'ajuda de la propietària els agents van poder recuperar una motxilla que portava el presumpte lladre en el moment dels fets. A l'interior hi havia un ordinador portàtil i la seva funda, dos carregadors de telèfon mòbil i diversos auriculars. Els mossos el van detenir per aquesta temptativa de robatori a Olot.

El detingut, que té múltiples antecedents per fets similars, va passar el dia 26 de juliol a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Posteriorment, el dia 30, els Mossos van saber que s'havia perpetrat un robatori amb força a l'interior d'un pis de Camprodon. En aquest robatori el lladre havia accedit per la zona de jardí del pis, havia trencat el vidre de la finestra amb una pedra i havia accedit a l'interior regirant totes les estances. El propietari va denunciar a la comissaria de Ripoll la sostracció del seu ordinador portàtil valorat en 1.200 euros, un ratolí, una funda, dos carregadors, un dispositiu de memòria, i uns auriculars de telèfon mòbil. En data 30 de juliol la Unitat d'Investigació de la comissaria de Ripoll va detenir el jove per aquest robatori.



A cop de tapa d'embornal

La comissaria d'Olot imputa també a aquest detingut un robatori a interior de vehicle perpetrat la matinada del 28 de juliol al carrer Masmitjà d'Olot. El lladre va trencar el vidre d'un turisme estacionat amb una tapa d'embornal, encara que no va sostreure res del seu interior.

La nit del 29 de juliol la Policia Municipal d'Olot va detenir aquest jove per un delicte de trencament de condemna i els Mossos de la comissaria d'Olot el van tornar a detenir per un segon trencament de condemna provinent d'una resolució judicial dels jutjats d'Olot. El detingut haurà de passar novament, i en les pròximes hores, a disposició del jutjat competent per la resta de delictes que se li imputen.